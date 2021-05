Hamsterende consumenten stuwen omzet Kraft Heinz

Kraft Heinz verkeert in een betere vorm dan ooit, en er zijn waarschijnlijk meer winsten

Samenvatting



Kraft Heinz heeft vorig jaar geprofiteerd van de wereldwijde lockdown en deze gunstige ontwikkeling zal binnenkort worden omgekeerd, samen met het succes van het vaccinatieprogramma.

Het nieuwe bedrijfsmodel van het bedrijf wordt in dit artikel in detail besproken en ik geloof dat het bedrijf de goede kant opgaat.

Op het huidige waarderingsniveau prijst dhr. Market de enorme groeimogelijkheden die Kraft Heinz op de internationale markt heeft, niet in.

Het Kraft Heinz Company ( KHC aandeel ) is met 100% gestegen sinds het dieptepunt op 20 maart 2020, en ik ben sinds februari vorig jaar optimistisch over de vooruitzichten van het bedrijf (het aandeel gekocht voor $ 29). De Covid-19-pandemie die grote schade aanrichtte in de meeste delen van de wereldeconomie, creëerde een sterk platform voor verpakte voedingsbedrijven om te gedijen, aangezien de wereldbevolking gedwongen werd binnen te blijven om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Kraft Heinz profiteerde als toonaangevende speler in deze branche van deze trend. Het succes van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten zal waarschijnlijk de trend om thuis te blijven keren, en consumenten zullen binnenkort weer terug zijn in restaurants en kantoren. De wind in de rug die Kraft Heinz hielp om beter dan verwachte winsten in de afgelopen kwartalen te rapporteren, zal daarom over een paar maanden niet meer beschikbaar zijn voor het bedrijf. Gezien deze veranderende dynamiek in de sector, dacht ik dat het het beste was om de bedrijfsstrategie, de productportfolio en de marktwaardering opnieuw te bekijken om de beste manier van handelen vandaag te bepalen. Na grondig onderzoek heb ik er alle vertrouwen in om mijn investering langer vast te houden in de hoop op multi-bagger rendementen.

Laten we praten over strategie



Het bedrijf onthulde een nieuwe bedrijfsstrategie tijdens zijn Investor Day-evenement op 15 september 2020. Voordat ik op de details inga, denk ik dat het alleen maar goed is om hier te benadrukken dat Miguel Patricio, de nieuw aangestelde CEO van medio 2019, meer dan een jaar om met een fris bedrijfsmodel te komen om Kraft Heinz opnieuw uit te vinden. Waarom duurde het zo lang? De CEO had het druk met het doorgronden van het bedrijf voordat hij met deze nieuwe strategie kwam, en hij voerde gesprekken met alle wereldleiders van het bedrijf voordat hij een nieuwe strategie formuleerde om de naald te verplaatsen. In een tijdperk waarin nieuwe CEO's dingen in een haast proberen te veranderen, waardeer ik hoe Miguel zijn tijd nam om het bedrijf zo goed mogelijk te begrijpen voordat hij besloot wat het beste is voor het bedrijf.



Laten we ingaan op de interessante details.



Nina Barton, Chief Growth Officer van Kraft Heinz, is van mening dat het bedrijf zich al zo lang heeft gericht op het vergroten van de penetratie van bepaalde producten, en dat deze strategie niet het verwachte rendement heeft opgeleverd. De officier besprak daarom een ??nieuw initiatief om zich te concentreren op de voorkeuren van de consument als geheel - niet alleen op specifieke producten die door Kraft Heinz worden aangeboden - waarvan zij denkt dat het de schaal van Kraft Heinz zal helpen werken voor het bedrijf en zijn aandeelhouders, niet ertegen. Als onderdeel van deze nieuwe strategie zal het bedrijf niet langer focussen op producten (kaas, ketchup, enz.), en zal de focus verschuiven van productcategorieën naar 6 platforms waarop het bedrijf zijn toekomst zal bouwen.



Smaakverhoging - Verbetering van de smaak, smaak en textuur van voedsel.

Gemakkelijke maaltijden beter gemaakt - Maaltijden die met minimale inspanning kunnen worden bereid en toch gezond zijn.

Real Food Snacking - Voedzame snacks.

Snel vers vlees

Makkelijke Toegeeflijke Desserts

Smaakvolle hydratatie - drankjes voor zowel kinderen als volwassenen.



Het geven van een voorbeeld van hoe deze nieuwe strategie Kraft Heinz marktaandeel te verwerven kan helpen bij het snel groeiende productcategorieën, Nina Barton zei :



Laten we Pindakaas nemen. In onze Canadese activiteiten zijn we tegenwoordig het leidende merk met een aandeel van 66% in de pindakaascategorie van $ 270 miljoen. In een poging om de groei te stimuleren, hebben we ons de afgelopen jaren gericht op productinnovatie en het creëren van nieuwe soorten pindakaas. Onze laatste paar lanceringen waren smaakvarianten, waaronder chocolade, honing en extra geroosterd. Deze innovaties behaalden gemiddeld slechts ongeveer 1% bruto marktaandeel en groeiden niet voor het totale merk. Waarom? Omdat we alleen naar de markt van pindakaas keken. Als we nu onze lens verleggen naar de behoeften van de consument, richten we ons op het beantwoorden van een andere vraag van de consument: "Wat maakt mijn ochtend lekkerder" Het antwoord opent een wereld van mogelijkheden voor ons. De consument heeft veel keuze in ochtendspreads voor toast, variërend van boter & margarine, pindakaas, roomkaas en jam & gelei. Door deze lens te gebruiken, is de markt veel groter, meer dan $ 700 miljoen. Onze op onderzoek gebaseerde inzichten brachten aan het licht dat de groei in de gelegenheid voor ontbijttoast was gekoppeld aan zoetere aanbiedingen en dat leidde ertoe dat we dit jaar de lancering van het Investor Day 2020 Transcript van hazelnootpasta versnelden. Tot op heden is dit snel gegroeid tot een aandeel van 13% in de markt voor zoete spreads, veel beter dan elke andere innovatie die we hebben gedaan in Peanut Butter. En dit is bijna 100% incrementeel ten opzichte van onze kernactiviteiten, wat betekent dat we echte groei stimuleren. Zoals u in het voorbeeld kunt zien, ontsluit deze benadering een groot concurrentievoordeel voor ons: het verhoogt onze consumentenrelevantie door te focussen op een kernbehoefte van de consument.



Om de beste resultaten uit deze nieuwe, op platforms gebaseerde strategie te halen, zal het bedrijf periodiek de macro-economische omstandigheden evalueren om inzicht te krijgen in welk van deze platforms de verkoop van Kraft Heinz het meest zal helpen, en ik denk dat dit het bedrijf zal helpen om op de het veranderen van de voorkeuren van de consument in plaats van een inhaalslag te maken, en dat is precies wat er in het recente verleden is gebeurd.

Figuur 1: Platformrollen



Bron: Presentatie Investor Day



Vanuit een innovatieperspectief staat de ontwikkeling van nieuwe producten niet langer centraal. Dit betekent niet dat het bedrijf nooit met nieuwe producten zal komen, maar de focus zal liggen op het positioneren van de bestaande merken om marktaandeel te winnen door de producten af ??te stemmen op nieuwe trends. In een commentaar op deze strategie tijdens het Investor Day-evenement zei de president van de Amerikaanse Zone, Carlos Abrams-Rivera: