Stap richting compensatie beleggers SNS

SNS is gebombardeerd door onze vriend Dijsselbloem tot failliet om de toko te kunnen nationaliseren... echter zat er destijds nog veel verborgen waarde in de hut die niet is meegenomen. Alleen al dit feit maakt de hele term "failliet" uiterst discutabel... alleen maar goed dat ook de overheid aan de kaak wordt gesteld, ik hoop in ieder geval van harte dat de sns beleggers nog iets terug krijgen voor de geleden verliezen... ook al is het maar symbolisch. Bvb. aandelen weer kostenloos terug als ze weer naar de beurs gaan :)