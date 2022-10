Bitcoin lijkt wel een stablecoin

Ik denk toch dat het de stilte voor een storm is. Waardevast is sowieso een wat moeilijk concept, zeker in verband met currencies. Alle fiat munten worden minder waard. Elk jaar ca 2%, zo is de planning en het navenante management van de centrale bank, maar in werkelijkheid verliest het ruilmiddel elk jaar beduidend meer dan 2%. Na een tijdje tikt dat aan. Aandelen zijn een betere bescherming tegen inflatie maar die leiden, net als bitcoin, aan periodes van overwaardering en onderwaardering en zijn in die zin minder waardevast. Onroerend goed wordt eigenlijk ook alleen maar minder waard. Na 100 of 200 jaar is er weinig van over (tenzij het als een kathedraal gebouwd is). In die zin is onroerend goed als een auto zonder wielen, maar er zijn periodes - zeker als de rente daalt - dat de koopsom flink kan stijgen. Goud is de historische bescherming tegen economische en politieke malaise, maar goud beweegt heel langzaam - als een slenterende luiaard met een borrel op - bovendien wordt de prijs hoogstwaarschijnlijk gemanipuleerd.



Daarnaast moet je iets hebben wat beschermd tegen zowel inflatie als deflatie, want beide zijn mogelijk. Blijft de rente stijgen, dan gaan we richting deflatie waardoor de banken weer in de problemen gaan komen. Gaan we terug naar lagere rentes, easy money en de bijbehorende inflatie dan kan die inflatie uit de hand lopen met net zulke ontwrichtende gevolgen als deflatie.



Dus, waar heb je meer vertrouwen in?

Staatsobligaties die minimale vergoedingen uitkeren en uitgegeven worden door overheden die er zelf niet al te florissant voor staan?

Aandelen die beschermen tegen inflatie, maar niet tegen deflatie?

Fiat geld wat gedekt is door de beloftes van politici en centrale bankiers?

Als het goed gaat beschermt cash tegen deflatie, maar met het risico dat de banken kunnen omvallen. Je moet het dus eigenlijk onder je matras stoppen.

Grondstoffen, waaronder goud en zilver, maar er is een derde partij risico?

Bovendien is het vaak wat lastig te transporteren.

Of dan toch maar cryptomunten die wereldwijde, decentrale netwerken draaiende houden en gedekt zijn door cryptografisch beschermde algoritmes?

Spreiden over een beetje van alles wat kan ook nog.