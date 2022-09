Vangnet bitcoin valt weg en topformatie bij FTX

FTT, het token van de FTX exchange is overigens geen echte crypto in de zin dat er geen decentraal netwerk is wat door het token beveiligd moet worden. FTX is een ouderwetse, brick and morter exchange waar cryptomunten verhandeld worden. Het token is beslist niet noodzakelijk. FTX zou prima kunnen functioneren zonder. Wat ze doen om het token enige waarde te verschaffen is regelmatig FTT kopen met een derde van de geinde transactiekosten en deze dan verbranden zodat er minder FTT overblijft. Verder kun je ook wat tokens verdienen met het leveren van liquiditeit, maar dat was het wel zo'n beetje.