Polkadot is de groenste blockchain

Er zijn crypto credit en debit cards die je crypto meteen omrekenen naar het fiat muntje dat je nodig hebt. Hoe de conversie is weet ik niet. Zal wel niet in je voordeel uitvallen, net zoals je beter niet in USD kunt gaan shoppen in NL. Maar het kan dus wel.



Verder zie ik in de LT grafiek een impulsieve beweging omhoog, een vijfgolf zelfs, waarop we nu corrigeren. Zodra we de dalende weerstandslijn opwaarts doorbroken wordt is er een goede kans dat we nieuwe toppen gaan schrijven. Stoploss onder de vorige low tot een volgende hogere low gezet wordt. Easy peasy. We praten dan wel over stijgingen in de orde van grootte van maal 10 en misschien wel meer. Vanuit een risk/reward perspectief kun je dus 6$ verliezen en 60$ winnen. Dat is geen slechte trade lijkt me.