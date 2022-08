Bitcoin en ethereum stoeien met belangrijke niveaus

Ook in de cryptomarkt lijkt de zomerperiode voor rustige handel te zorgen. Na een hoopvol herstel in juli zijn de meeste crypto's de afgelopen weken weer wat gecorrigeerd, waarmee veel digitale munten weer terug bij waar ze de zomer begonnen.

Van serieus herstel van de forse correctie vanaf de hoogtepunten van 2021 is hiermee nog geen sprake.

Negatief sentiment

De daling van bijna $2 biljoen in de totale waarde van cryptovaluta sinds eind vorig jaar werd aangewakkerd door de plotselinge ineenstorting van de algoritmische stablecoin terraUSD, waardoor de zustertoken luna waardeloos werd. Verschillende cryptobedrijven, waaronder het inmiddels failliete hedgefonds Three Arrows Capital, hadden een grote blootstelling aan terraUSD.

Ondertussen kregen kredietverstrekkers in de crypto-industrie zoals Celsius, die risicovolle handelsovereenskomsten waren aangegaan, te maken met liquiditeitsproblemen en moesten zij ook faillissement aanvragen.

Deze problemen hebben de hele crypto-industrie besmet, waardoor het sentiment momenteel onder druk blijft staan. Er is veel terughoudendeheid onder cryptobeleggers vanwege het risico op nieuwe schandalen en faillissementen.

Bitcoin

De koers van bitcoin weet zich nog altijd vast te klampen aan de laatste reddingslijn rond $20.000. Hier ligt de onderkant van het langetermijn-opgaande trendkanaal en de steun van de oude top van eind 2017.

Het patroon van hogere toppen en bodems is dus nog intact, maar er zal spoedig een opleving moeten komen om de trend voort te kunnen zetten. Overtuiging is momenteel ver te zoeken, waarmee het risico op een neerwaartse doorbraak van de stijgende trend steeds groter wordt. De koers lijkt dan een flinke correctie tegemoet te kunnen zien.

Stabilisatie

Op de daggrafiek hieronder is duidelijk te zien dat de koers momenteel consolideert in de steunzone rond $20.000. De kortetermijn-herstelbeweging vanaf begin juli is afgebroken, maar de opgaande steunlijn lijkt nog stand te houden.

Om het herstel verder vorm te geven, dient de koers boven de laatste toppen rond $25.000 te breken. Dan kan er een stijging worden ingezet richting de volgende weerstandzone rond $31.000. Ook zal het langetermijnbeeld dan weer wat opklaren.

Ethereum

De koers van de één na grootste cryptomunt, ether, bevindt zich op een cruciaal punt. In aanloop naar the merge, waarin ethereum overschakelt van het proof-of-work-protocol naar een proof-of-stake-protocol, is de koers de afgelopen weken sterk opgeveerd.

Ether is hiermee aangekomen bij de eerste weerstand rond $1.910, gevormd door oude toppen en bodems uit de eerste helft van 2021, en lijkt erop af te ketsen. Een nieuwe lagere koerstop onder dit niveau zal het zwakke koersverloop vanaf begin dit jaar bevestigen en een dalende trend starten richting lagere koersniveaus. De volgende langetermijnsteun wacht dan pas rond $320.

Herstel afgebroken

De herstelfase van de afgelopen weken is onlangs afgebroken. Het patroon van hogere toppen en bodems, dat sinds begin juli zichtbaar was, is ten einde met de vorming van een nieuwe lagere bodem. Een terugval richting de recente dieptepunten rond $1.000 is niet uitgesloten.

Pas wanneer ether de recente top rond $2.000 weet uit te nemen, zal het technisch plaatje weer opklaren en komt er ruimte vrij voor een groter herstel. Ook voor de langere termijn zou de munt dan wat meer lucht krijgen.