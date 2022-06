Celsius zorgt voor nieuwe crypto-uitverkoop

Er is sprake van paniek in de cryptomarkt. Onrust in de brede economie, aangewakkerd door de hoge inflatiecijfers, zorgt ervoor dat beleggers steeds meer risicomijdend worden. Ook crypto's, hoe inflatiebestendig ze door veel crypto-enthousiasten ook werden geacht te zijn, worden hierdoor in de uitverkoop gedaan.

De cryptomarkt is extreem overgefinancierd. Dit houdt in dat er veel geld is geleend met crypto als onderpand, waarna het geleende geld weer is aangewend om meer crypto aan te schaffen. Bij dalende koersen worden deze beleggers dus extra hard geraakt.

Celsius

Een van deze leningverstrekkers is cryptobedrijf Celsius. Om een lening te krijgen, moeten beleggers Celsius-tokens stallen bij Celsius als onderpand. De koers van Celsius is de afgelopen weken echter flink onder druk komen te staan, waardoor steeds meer mensen hun lening wilden opzeggen om hun Celsius-tokens te kunnen verkopen.

Deze neerwaartse spiraal heeft het bedrijf er echter toe genoodzaakt om vanaf vandaag alle opnames en overboekingen stop te zetten. Uiteindelijk komt het er hierbij waarschijnlijk op neer dat, net als bij het recente LUNA-debacle, iedere Celsius-investeerder kan fluiten naar zijn centen.

Nu zich steeds meer van dit soort probleemgevallen voordoen, neemt de nervositeit bij cryptobeleggers verder toe. Welke munt is namelijk wel nog veilig? Dit zorgt ervoor dat beleggers de cryptomarkt steeds meer de rug toe keren en hun geld van de exchanges halen. Dit zorgt weer voor extra verkoopdruk.

Bitcoin

Ook de grootste cryptomunt ontkomt niet aan de angst die er momenteel heerst. Bitcoin wist de afgelopen weken te consolideren boven de belangrijke steun rond $29.000, maar deze heeft het nu duidelijk begeven.

De doorbraak onder dit niveau heeft het luik opengezet voor een grotere daling. De koers is nu op weg naar de steun van de oude top uit 2017 rond $20.000.

De dalende trend lijkt zelfs in kracht toe te nemen. De nieuwe lagere top is namelijk ruim onder de voorliggende koersbodems gevormd. De verwachting is dan ook dat het nieuwe koersdoel snel zal worden bereikt.

Stijgende trend

Ondanks de forse koersval van de afgelopen maanden; bitcoin heeft sinds haar hoogtepunt in november al 65% van haar waarde zien verdampen, beweegt de munt sinds haar oprichting nog in een stijgende trend.

De onderkant van dit trendkanaal komt echter met rasse schreden dichterbij. Momenteel bevindt de oplopende bodemlijn zich rond $20.000, het niveau van de oude top uit 2017. De koers zal rond dit niveau moeten worden opgevangen. Een doorbraak van de steun zal het beeld dusdanig verzwakken dat de schade voor de hele markt wel eens gigantisch kan zijn.

