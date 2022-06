Cardano leeft op richting hard fork

Als ik naar de weekgrafiek van Cardano kijk vind ik wel dat de beweging van maart 2020 tot de top in augustus 2021 er impulsief uitziet: toppen en bodems overlappen elkaar niet. Terwijl de beweging van de 2021 top tot nu er correctief uitziet: toppen en bodems overlappen elkaar. Dat wil zeggen een krachtige beweging omhoog wordt nu afgewisseld met een zijwaartse correctie: een pauze in de LT uptrend. Zo zien ze er bijna allemaal uit.De elektriciteitskosten om een bitcoin te mijnen in de VS schommelen rond de 22k$. De totale kosten lopen op richting 30k$. Dat betekent dat mijners in de problemen beginnen te komen met de huidige prijzen wat over het algemeen een goede bodemindicatie is. Het 200 weken SMA staat op 22300$. Dat is momenteel het target. Nog een flinke klets omlaag dus en we hebben het weer gehad met de crypto winter. Ofschoon anderen zeggen dat de koers een Wyckoff patroon maakt wat meer zijwaarts geneuzel belooft voor diezelfde laatste beweging omlaag richting 22k$/23k$. we zijn er bijna.