Twee scenario's voor de cryptomarkt

Wat betreft regulering moeten we een aantal zaken onderscheiden.



1. Diefstal, oplichting en andere criminele activiteiten zijn een zaak voor de politie. Dat is geen reguleringstaak.



2. Het kan zijn dat de reguleerders bedrijfsbeslissingen gaan opleggen. Dat lijkt me niet verstandig. Als ze het daadwerkelijk zoveel beter weten kunnen ze zelf hun eigen crypto netwerk beginnen en dan zal wel blijken hoeveel ze er van begrepen hebben.



3. Ook kan het zijn dat reguleerders bepaalde praktijken gaan verbieden: binnen onze jurisdictie mogen alleen PoS netwerken bestaan. Is verder weinig zinvol omdat deze netwerken dan elders heen verhuizen.



4. En het kan zijn dat de reguleerders adviezen gaan geven: dit netwerk ziet er volgens ons wat beter uit dan een ander netwerk. Mij lijkt dat geen taak voor reguleerders. Zoiets kan prima privaat geschieden.



Het nut van regulering is derhalve beperkt. Als we even opzij kijken naar TradFi, wat zodanig klem gereguleerd is dat het niet eens mogelijk is een volledige reserve bank te beginnen - de meest veilige bank denkbaar, en we herinneren ons de crash van 2008 waar hooggewaardeerde ratingbureau's de hoogste graad van zekerheid plakten op financiële producten die later zo ongeveer het complete financiële stelsel op de knieën brachten, waar met de nodige regelmaat hele landen failliet gaan, waar de schuldenberg tot een astronomische en angstaanjagende omvang is toegenomen, dan moet je de vraag stellen: wat verwacht je eigenlijk van regulering?



De meeste mensen begrijpen natuurlijk vrij weinig van crypto, willen zich er niet in verdiepen of zijn daar niet toe in staat en willen dan zekerheden die er niet zijn. Maw, ze willen graag deskundig advies. Dat is een heel begrijpelijke en legitieme wens, maar geen argument voor regulering.