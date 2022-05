Koers van Ripple kan nog door de helft

Het is wel essentieel dat netwerken als ripple in elke bullrun een hogere top neerzetten. Anders groeit het netwerk onvoldoende. Ripple, net als Litecoin, is er niet in geslaagd om in 2021 de top van 2017 te verslaan. Dat is geen goed teken. Bovendien zijn de tokenomics van ripple wazig. Kunnen ze die dingen nu onbeperkt bijdrukken of niet? Of zijn we overgeleverd aan de nukken van het management?



Ripple heeft in 2017 getopt op $3,30 en in 2021 op bijna $2,-

Dat scheelt nogal. Volgens mijn grafieken kan ripple terug naar $0,11. Dat is beduidend meer dan 50%.