Bitcoin en BNB testen belangrijke steun

We merken op dat de wat langere termijn grafieken van bitcoin en Binance nagenoeg identiek zijn in de zin dat het een lange termijn uptrend is waarin we nu al een jaar lang zijwaarts bewegen. Je kunt die grafieken overigens nog wel wat langer trekken dan drie jaar. Als je dan een paar stappen achteruit doet zie je dat het proces van impulsieve bewegingen omhoog, afgewisseld met zijwaarts tot dalende correctieve bewegingen, volledig intact is. Maw, een uptrend. Omdat het netwerken zijn en netwerken groeien exponentieel, is de grafiek het best te bekijken op een logaritmische grafiek waardoor de uitslagen, zowel omhoog als omlaag, vrij stevig zijn. We naderen de schuin omhoog lopende steunlijn dus de correctie moet zo langzamerhand op zijn laatste benen lopen.