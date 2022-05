Bitcoin is op een belangrijk vangnet aanbeland

Bericht delen via:

Afgelopen week gaf ik in mijn column al aan dat bitcoin steeds meer het pad van de grote technologieaandelen ging volgen. Dit maakte het aannemelijk dat ook bitcoin op korte termijn verder moest corrigeren. Deze correctie heeft de afgelopen dagen duidelijk vorm gekregen.

In een korte periode is de koers van bitcoin met nog eens 20% gezakt. De daling voor dit jaar komt daarmee op 35% en vanaf het hoogtepunt van eind 2021 op ruim 55%.

Kortom, het is wel duidelijk dat verkopers momenteel de dienst uitmaken en dat de overgebleven cryptobulls een lange adem moeten hebben.

Problemen bij TerraUSD

Eén van de katalysatoren van de recente koersdaling is LUNA. Het Terra-netwerk, waar LUNA de token van is, geeft ook stablecoins uit.

Door fors toegenomen verkoopdruk lukte het Terra niet meer om de stablecoin (TerraUSD) gelijk te houden aan de dollar. Dit zorgt voor flinke onrust onder cryptobeleggers wat weer nieuw aanbod opleverde.

De koers van LUNA is als gevolg van de problemen met de stablecoin hard omlaag gevallen. Ik bekijk zo hoe het technisch plaatje ervoor staat. Eerst een update van bitcoin

Bitcoin

De koers van bitcoin is de afgelopen weken flink weggezakt, maar per saldo beweegt de munt nog altijd binnen de lange termijn neutrale fase. De koers beweegt zijwaarts tussen steun rond $29.000 en weerstand rond $66.000.

Binnen deze bandbreedte is wel een nieuwe lagere top zichtbaar geworden die duidt op toenemende verkoopdruk. Het is dan ook van belang dat de steun niet wordt gebroken, om verdere verzwakking te voorkomen.

Een overtuigende doorbraak en slotstand onder steun $29.000 zal de weg vrijmaken voor een grotere daling richting de oude top van eind 2017 rond $20.000.

De koers lijkt nu aan de onderkant van de bandbreedte wat steun te vinden. Dit zou op korte termijn wat mogelijkheden geven voor een klein herstel. Maar veel ruimte omhoog is er vooralsnog niet.

LUNA

Ook de koers van LUNA staat dus flink onder druk. Door de problemen met de stablecoin van het Terra-netwerk lijken veel speculanten het vertrouwen in LUNA te verliezen. Een flinke verkoopgolf zorgde ervoor dat de munt in korte tijd hard onderuit ging. LUNA verloor in één dag meer dan 50% van haar waarde.

De koers is door de daling aanbeland op de steun van de oude bodems van september 2021. Vanaf dit niveau veert de koers wat op.

Het technisch beeld heeft echter dusdanig veel schade opgelopen dat ook een stevig herstel niets afdoet aan het zwakke technische plaatje.

Steun bereikt

Op de lange termijn grafiek hieronder is goed te zien dat de stijgende trend van de afgelopen jaren is afgebroken en de steun van de laatste bodem is gebroken.

De koers lijkt nu op adem te komen rond de oude top van begin 2021 rond $23. Hier moet de koers boven blijven om niet verder te verzwakken.

Een doorbraak onder deze steun zou de weg vrijmaken voor een daling van nog eens 80% naar de oude bodem van mei vorig jaar rond $4,00.