“Er moet een gedragscode voor crypto-partijen komen”

Cryptoplatform Bitvavo groeide in korte tijd uit tot comfortabel marktleider en won in maart de eerste IEX Gouden Stier voor crypto-exchanges. Met CEO Mark Nuvelstijn blikken we terug op vijf stormachtige jaren en bespreken we de noodzaak voor betere regelgeving in de jonge sector. “Ik denk dat er onvoldoende wordt ingegrepen.”

De chique vermogensbeheerders zijn er grotendeels vertrokken, maar de Amsterdamse grachtengordel wordt inmiddels bevolkt door een nieuwe financiële elite: die van de fintechs, en in het bijzonder de crypto-brokers. Het gloednieuwe hoofdkantoor van crypto-marktleider Bitvavo aan de Keizersgracht is nog in volle verbouwing als we er worden rondgeleid. De gangen bieden doorkijkjes door minstens vier grachtenpanden en de dress code verraadt dat het overheersende DNA niet dat van een financiële instelling is, maar van een techbedrijf.

Het is snel gegaan met Bitvavo. Het bedrijf moet zijn vijfde verjaardag nog vieren, maar is inmiddels comfortabel marktleider in de Nederlandse markt voor cryptovalutahandel. Bovendien wordt het platform door de gebruikers bijzonder goed gewaardeerd, zoals bleek uit het IEX beleggersonderzoek in 2021. Het leverde Bitvavo een Gouden Stier voor Crypto-exchange van het jaar op.

Andere carrière

Je zou zeggen dat het ook voor de 29-jarige CEO Mark Nuvelstijn allemaal behoorlijk snel is gegaan, maar uiterlijk wekt hij de indruk dat de spectaculaire ontwikkelingen van de afgelopen jaren volledig volgens plan zijn verlopen. Terwijl hij in 2017 nog op weg leek naar een heel ander soort carrière. “Ik had twee studies gedaan en werkte als advocaat bij Loyens & Loeff, daar was ik best trots op. Ik vond cryptovaluta’s wel interessant, maar was te lui om uit te zoeken hoe het precies werkte."

"Twee vrienden van me handelden er al wel in en dat deden ze op een gegeven moment ook voor mij en een steeds bredere groep vrienden. Dat bracht ze op het idee om dan zelf maar een platform te maken. Toen de basis daarvan live stond kwamen ze bij mij. Ze wilden er iemand bij hebben die kon helpen met alle facetten die niet met programmeren te maken hebben. Ik heb daar echt wel even over nagedacht. Voor je gevoel moet je een gekozen carrière ineens over de schutting gooien. Maar ik heb toch gekozen voor het avontuur.”

Fase één van dat avontuur lijkt succesvol te zijn afgerond, Bitvavo mag zich marktleider noemen, terwijl er toch genoeg andere crypto-exchanges op de markt zijn. Is dat simpelweg een kwestie van betere marketing of heeft Bitvavo het op andere terreinen gewonnen?

“Het idee vanaf dag één was om een broker neer te zetten waar je cryptocurrencies kon kopen op een gelokaliseerde en vertrouwde manier, met lokale support. Dat konden we in het begin nog niet goedkoop aanbieden. Maar toen we in 2019 onze eigen exchange hadden gebouwd, waar professionele market makers op zijn aangesloten die voor voldoende liquiditeit zorgen, konden we ons prijstechnisch meten met internationale concurrenten. Ten opzichte van onze Nederlandse concurrenten hadden we het voordeel dat we niet meer zoals zij afhankelijk waren van externe exchanges voor de liquiditeit. En daardoor veel betere prijzen en fees konden aanbieden.”

In het beleggersonderzoek van IEX scoort Bitvavo vooral goed op gebruiksvriendelijkheid van het platform en de omvang van het aanbod. Is dat ook iets waar jullie je specifiek op hebben gericht?

“De partijen die al actief waren toen wij begonnen hadden al goede stappen gezet om het gebruiksvriendelijker te maken, maar het was nog steeds best wel complex. Wij hebben het mogelijk gemaakt om crypto’s bij ons op te slaan, zodat je ze niet meer in eigen beheer hoeft te hebben. Daarnaast hebben we gezorgd voor een breder aanbod van cryptomunten. Doel was om een one stop shop neer te zetten, waar klanten alles kunnen vinden wat ze nodig hebben om in deze markt te stappen.”

Er wordt flink gestreden om de nieuwe cryptoklanten. Bitvavo heeft grote reclamecampagnes lopen en sponsort onder andere het Nederlands Elftal. Er zijn mensen die zich zorgen maken over de soms agressieve manier van reclame maken door cryptopartijen. Wat vind je daarvan?

“Ik kan me voorstellen dat mensen bezorgd zijn over de mate waarin er reclame wordt gemaakt en of mensen wel voldoende worden geïnformeerd over de risico’s. Aan de andere kant: de cryptomarkt is groter dan mensen denken. Als we het gaan vergelijken met de traditionele beleggingsmarkt, dan denk ik dat de omvang van de marketing daar niet per se mee uit de pas loopt."

"Het is vooral wenselijk dat er goed over de risico’s wordt nagedacht. Iedereen kent het voorbeeld van Floki. Het is te betreuren dat dat soort zaken gebeuren, maar je moet niet alles over een kam scheren. Vanuit Bitvavo verrichten we ook marketing; we sluiten partnerships, we werken samen met nieuwsplatforms, maar we proberen dat wel op een gebalanceerde manier te doen. Als je de cryptomarkt op een langdurige manier verder wil brengen, dan kun je dat alleen maar doen als je de klant zo goed mogelijk informeert en hem verder helpt. Ik denk niet dat heel schreeuwerige reclame daaraan bijdraagt.”

Toch kun je het mensen niet echt verwijten dat ze de cryptomarkt over dezelfde kam scheren. Negatieve ervaringen bepalen al snel het beeld. Hoe zou je daar verandering in kunnen brengen?

“Ik denk dat het wenselijk is dat er een gedragscode komt, waardoor marktpartijen er zelf, als sector, voor gaan zorgen dat er op een nette en goede manier wordt gewerkt. Die verantwoordelijkheid zou bij de markt moeten liggen en die zou dat ook pro-actief moeten oppakken.”

Daarmee pleit je eigenlijk voor zelfregulering.

“Ja, in een situatie zoals deze, met een relatief nieuwe markt, waarbij de kennis vooral bij de marktpartijen zelf ligt, is de meest wenselijke situatie ook dat die marktpartijen er zelf werk van maken. Zo kun je beste vermijden om negatief in de publiciteit te komen.”

"Het helpt de sector verder als we zelf

al eerder beginnen met professionaliseren"

Spreek je hierover met andere partijen?

“Ja, in de afgelopen tijd is dat in een stroomversnelling geraakt.”

Komt daar binnenkort iets concreets uit, in de vorm van onderlinge afspraken?

“We zijn met andere partijen die ook geregistreerd zijn bij DNB aan het verkennen wat er op het gebied van zelfregulering gewenst en passend is. Het kost uiteraard wel wat tijd voordat je daarin de neuzen dezelfde kant op hebt. Maar ik hoop dat dat gaat lukken.”

Er komt natuurlijk ook èchte regelgeving aan vanuit Europa, maar het gaat nog wel even duren voor die is ingevoerd. Is dit een manier om daar als sector zelf op vooruit te lopen?

“Het helpt de sector verder als we zelf al eerder beginnen met professionaliseren. Het uitdagende daarvan is dat we ook concurreren met ongereguleerde partijen vanuit het buitenland, die niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige wetgeving naast zich neer lijken te leggen. Daar wordt niet altijd daadkrachtig in ingegrepen door toezichthouders."

"Dus aan de ene kant wil je al een beetje voor de muziek uit lopen, maar als je aan de andere kant daardoor de gebruikservaring voor de klant minder prettig maakt en de klant naar een partij gaat die ongereguleerd en minder veilig is, breng je de sector misschien juist helemaal niet verder. Ik hoop dat AFM en DNB daar voldoende over nadenken.”

De ervaring in de beleggingswereld leert ook dat meer regelgeving zorgt voor administratieve lasten en een enorme papierwinkel. Zie je daartegenop of wegen de voordelen op tegen de nadelen?

“Het is om meerdere redenen wenselijk dat er volwassen regelgeving komt voor deze sector. Institutionele beleggers voelen zich nu nog belemmerd om toe te treden tot deze markt, juist door het ontbreken van toezicht. En een ander voordeel is dat het voor ons makkelijker wordt om diensten op Europees niveau aan te gaan bieden, omdat er minder verschillen tussen lidstaten zijn."

"De keerzijde is dat het mogelijk innovatie kan beperken, zeker voor kleine partijen. Het wordt te duur en de drempel voor toetreding wordt te hoog. Mogelijk heeft het zelfs gevolgen voor bestaande partijen. Daarnaast wordt het interessant om te zien hoe de regelgeving gaat uitpakken. De verwachting is dat die grotendeels afgeleid zal zijn van de bestaande regels in de effectenwereld. Maar de cryptomarkt werkt anders dan de aandelenmarkt. Aandelentransacties worden bijvoorbeeld gesettled door ze naar een clearinghuis te sturen. In de cryptomarkt worden transacties vaak intern gesettled of via de blockchain. Dat is een heel andere werkwijze.”

Stel nu eens dat je zelf zou mogen bepalen wat de regels voor de cryptosector zouden moeten zijn, wat zou je dan als eerste invoeren?

(Denkt lang na) “Een aantal aspecten van de nieuwe Micar-wetgeving is echt wel wenselijk. Ik denk dat het goed is als klanten beter worden geïnformeerd over waar ze in investeren, hoe de pricing tot stand komt en welke kosten er in rekening worden gebracht. Allemaal dingen die goed zijn voor de klant en daarmee indirect ook voor de sector. Ik denk ook dat het goed is als er meer kaders komen over de wijze waarop er wordt geadverteerd. En er zouden meer mogelijkheden moeten komen voor toezichthouders om ongereguleerde partijen aan te pakken. Die mogelijkheden zijn er trouwens al wel, maar ik denk dat ze onvoldoende worden benut.”

Wordt er nu onvoldoende ingegrepen, vind je?

“Ik denk het wel. De AFM kan inderdaad relatief weinig doen, omdat er nog weinig wetgeving is over consumentenbescherming in crypto’s, maar DNB heeft wel mogelijkheden om te zorgen dat alleen bij DNB geregistreerde partijen aan Nederlandse klanten diensten mogen aanbieden. Als je kijkt naar de meeste app-installs in Nederland, dan zie je best veel partijen die niet in Nederland geregistreerd zijn, maar die bedienen dus wel veel Nederlandse klanten. DNB kan ze daar pro-actief op aanspreken, of publiekelijk waarschuwen, of in een uiterst geval een boete geven. Dat is in de afgelopen twee jaar vrijwel niet gebeurd.”

Jullie bieden iets van 160 cryptomunten aan. Investeer je daar zelf ook in?

“In de beginjaren zat ik echt relatief zwaar in de cryptomarkt. Ik ben er inmiddels wel achtergekomen dat het niet verstandig is om al je eieren in hetzelfde mandje te hebben. Als je zowel in je bedrijfsvermogen als in je privé-vermogen flinke exposure aan de cryptomarkt hebt, kan dat teveel één kant op gaan."

"Maar ik heb in alle Top-20 crypto-assets wel investeringen lopen. En ik heb ook wat in kleinere opkomende projecten, vooral als die gefocust zijn op DeFi of Layer 2-projecten - blockchains waar andere munten dan weer zelf hun eigen project op kunnen lanceren. Daar zie ik veel potentie in.”

"Ik heb in alle Top 20

cryptovaluta wel

geïnvesteerd"

En zie je dan ook wel eens een cryptomunt langskomen waarvan je denkt: dit slaat helemaal nergens op?

“Af en toe. Er zijn nu ongeveer 10.000 verschillende cryptomunten uitgegeven. Soms is de gedachte goed, maar blijkt de praktijk weerbarstiger en dan overleeft zo’n project niet. Je kan het vergelijken met startups. Er zullen cryptomunten tussen zitten die op termijn mogelijk verdwijnen.”

Dus niet iedere crypto is een zegen voor de mensheid, maar crypto in het algemeen is dat wel?

“Ik denk dat 20 jaar geleden maar weinig mensen konden bedenken welke impact internet op de samenleving zou gaan hebben. Ik denk dat dat ook zou kunnen gaan gelden voor de blockchaintechnologie die achter cryptomunten zit. Er zijn nu heel veel nieuwe initiatieven, die allemaal op de blockchain gebaseerd zijn. De vraag is of al die initiatieven ook zo groot gaan worden dat ze ook echt allemaal waarde gaan toevoegen voor de samenleving.”

Hoe crypto’s nu door veel mensen worden gezien, als een manier om speculatief snel geld te verdienen, staat wel redelijk los van dat grote plaatje, de technologische innovatie. Hoe zie jij dat?

“Zelfs als mensen ons platform gebruiken om te speculeren - en dat moet iedereen voor zichzelf afwegen, we zullen er alles aan doen om ze dat op een veilige manier te laten doen, met de informatie die ze nodig hebben - kan dat een goede aanleiding zijn om zich meer in de cryptomarkt te verdiepen. Wij horen van klanten dat ze zijn begonnen met een klein bedrag in crypto’s, omdat het spannend was, en dat ze als gevolg daarvan veel meer over crypto’s zijn gaan lezen. Uiteindelijk leidt het tot meer kennis.”

Als er straks duidelijker regels zijn zullen traditionele brokers ook wel cryptovaluta’s willen gaan aanbieden. Zie je dat als een bedreiging?

“Ik denk dat dat voor die tijd al gaat gebeuren. Ook daarom denk ik dat regelgeving goed is, want daardoor zullen crypto’s nog toegankelijker worden. Deze markt kan nog veel verder doorgroeien, daar ben ik van overtuigd. Dat is het doel. Of klanten dat nou hier doen of ergens anders, maakt voor dat doel niet zo heel veel uit. Wij moeten vooral zorgen dat we het zó goed doen dat de klant het liefst bij ons komt.”

Liever een grotere taart dan een groter stuk van de taart dus?

“Ja. Zo zouden meer bedrijven moeten denken. In de beleggingswereld zie je dat het er soms best hard aan toe gaat. Ik denk dat dat helemaal niet nodig is.”