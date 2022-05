ATOM test cruciale steun

De meeste blockchains zijn een netwerk op zichzelf. Het is niet mogelijk om informatie van bv het bitcoin netwerk naar bv het ethereum netwerk te sturen. Interoperability netwerken maken communicatie mogelijk tussen blockchains en de buitenwereld. Dat kunnen andere blockchains zijn, of meer centraal opgeslagen informatie. Wil crypto groot worden dan zijn de interoperability netwerken noodzakelijk. Momenteel is polkadot de grootste, gevolgd door polygon/matic, cosmos en chainlink. The graph is een ander veelbelovend interoperability netwerk. De afgelopen bull run zijn het vooral de layer 1 netwerken geweest die het fantastisch gedaan hebben. Persoonlijk verwacht ik dat de interoperability netwerken het heel goed gaan doen in de volgende bullrun (en ik ben niet de enige). We zitten nu in de crypto winter. Dit is het moment om te kopen. Misschien gaat het nog wat verder omlaag. Wie weet zulke dingen nu? Is verder helemaal niet erg omdat je meer kunt bijkopen voor een betere prijs.