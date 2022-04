Nieuwe kapitaalstroom crypto's: pensioensparen met bitcoin

Bericht delen via:

Deze week werd bekend dat Fidelity Investments, een van de grootste aanbieders van pensioenregelingen in de VS, haar klanten zal toestaan om bitcoin op hun pensioenrekening te zetten.

Amerikanen kunnen nu dus voor hun pensioen sparen in bitcoin. Hiermee lijkt de cryptomarkt weer een heel nieuwe kapitaalstroom aan te hebben geboord.

Fikse kritiek

Volgens het plan zouden Amerikanen voor maximaal 20% van hun spaarbedrag in bitcoin kunnen beleggen via hun zogenaamde 401(k) pensioenregeling. Werkgevers zouden dit percentage wel nog kunnen verlagen.

Uiteraard gaat de publicatie van deze plannen ook gepaard met flinke kritiek. Het volatiele karakter van de cryptomarkt kan namelijk een grote invloed hebben op het te sparen eindbedrag. Zeker werknemers die bijna hun pensioenleeftijd hebben bereikt, zouden hiermee forse risico's lopen.

Bitcoin wacht op nieuwe impulsen

De koers van bitcoin is de afgelopen dagen, ondanks deze potentiële nieuwe kapitaalstroom, nauwelijks van haar plaats gekomen. De grootste crypto beweegt nog altijd in een gematigd opgaande bandbreedte waarbij toppen en bodems ver in elkaar overlopen.

De laatste weken stabiliseert bitcoin vlak boven de oplopende steunlijn. Vanaf dit niveau zou de koers weer moeten opveren om niet verder te verzwakken. Een doorbraak door de onderzijde van de bandbreedte zal namelijk ruimte vrijmaken voor een grotere correctie.

Om een herstel in te zetten richting de oplopende toppenlijn moet de koers eerst door de horizontale weerstand rond $42.000 breken. Voorlopig beweegt de koers dus even in niemandsland.

Ripple-beleggers moeten geduld hebben

De rechtzaak die de Amerikaanse toezichthouder heeft aangespannen tegen XRP blijft maar voortduren. Waar het eerst nog de verwachting was dat er vóór de zomer een gerechtelijke uitspraak zou komen, lijkt dit nu pas in 2023 het geval te zijn.

Volgens de adviseur van Ripple blijft de SEC de rechtszaak vertragen om het proces te dwarsbomen. Blijkbaar is de zaak juridisch toch een stuk ingewikkelder dan velen in eerste instantie hadden verwacht.

Voor de koers van XRP, dat ondanks de onzekerheid nog altijd in de top 10 van grootste crypto's staat, betekent de vertraging dat er voorlopig niet teveel upside mag worden verwacht. Hierdoor lijkt het technisch plaatje wel steeds verder onder druk te komen staan.

Verkoopdruk

De koers beweegt inmiddels al een jaar zijwaarts binnen een ruime bandbreedte boven steun $0,55. Binnen de bandbreedte worden lagere toppen gevormd, wat duidt op toenemende verkoopdruk. De kans op een neerwaartse uitbraak neemt hierdoor toe.

Een doorbraak onder steun $0,55 zal het beeld verder doen verzwakken en ruimte vrijmaken voor een grotere koersdaling. Het volgende vangnet wacht pas rond $0,22.