Topvorming bij ethereum

Ether is na bitcoin nog altijd de grootste crypto in marktkapitalisatie. Hoewel de kleinere netwerken als Solana en Cardano steeds meer terrein weten te winnen, blijft de ethereum-blockchain haar concurrenten nog altijd ver voor in populariteit.

Door hun omvang bepalen bitcoin en ether, de token van het ethereum-netwerk, voor een groot deel de richting van de gehele cryptomarkt. In een eerdere column gaf ik reeds aan dat het technisch beeld van bitcoin op de langere termijn steeds meer haarscheurtjes begint te vertonen. Vandaag bekijk ik of dit ook bij ether het geval is.

Topformatie

Ether heeft in 2020 en een groot deel van 2021 een extreme stijging laten zien. Het afgelopen jaar is de koers echter stilgevallen en per saldo niet meer veel opgeschoten. Dit heeft ertoe geleid dat de stijgende trend is afgebroken en de koers al enige tijd meer zijwaarts beweegt.

Door deze consolidatie begint langzaam wel een groot toppatroon zichtbaar te worden. Ethereum vormt een zogenaamde kop-schouderformatie, wat binnen de TA wordt gezien als een betrouwbaar omkeerpatroon. Inmiddels heeft de digitale munt zowel de linker schouder als het hoofd afgerond. De vorming van de recherschouder is nu onderweg.

Het patroon zal worden bevestigd wanneer de neklijn (rode stippellijn) neerwaarts wordt doorbroken. Dat zal de start zijn van een periode van stevige verkoopdruk waarbij de koers flink omlaag kan. Het eerste koersdoel ligt dan op de oude top van begin 2018 rond $1.400. Ook lagere niveaus kunnen op voorhand niet worden uitgesloten.

Kracht ontbreekt

Op kortere termijn laat ether een gematigd opgaande fase zien als herstel op de daling die eind vorig jaar werd ingezet. Dit herstel verloopt vooralsnog niet overtuigend. Toppen en bodems lopen ver in elkaar over, wat aangeeft dat de kracht momenteel ontbreekt.

Het risico op een grotere koersdaling begint daarom steeds meer toe te nemen. Een doorbraak door de onderste blauwe steunlijn zal de recente herstelfase doen afbreken en tevens het langetermijn kop-schouderpatroon neerwaarts afronden. Deze lijn ligt momenteel rond $2.500. Een niveau om in de gaten te houden!

Zoekopdrachten

De interesse van particuliere beleggers in ethereum is de laatste tijd al flink gedaald. Uit de zoekgegevens van Google Trends blijkt dat de populariteit van ethereum de laatste tijd fors is afgenomen. Als we onderstaande grafiek afzetten tegen het verloop van de koers dan lijkt het aantal zoekopdrachten vooruit te lopen op de koers.

Bij de vorming van het all-time high van ether in november gaf het aantal zoekopdrachten al een lagere top aan. Inmiddels ligt het niveau van de zoekopdrachten ruim onder dat van de afgelopen twee jaar. Gaat de koers binnenkort volgen?

Bron: Google Trends