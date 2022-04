Trend is gedraaid bij Cardano

Het Cardano-netwerk opereert op basis van het Proof-of-Stake-protocol. Proof of Stake betekent het goedkeuren van transacties en het creëren van nieuwe blokken op de blockchain door middel van het vastzetten (staken) van cryptomunten. Hoe meer tokens een gebruiker vastzet, hoe groter de kans dat diegene het blok krijgt toegewezen en dus nieuwe tokens verdient.

Het totaal aantal vastgezette tokens wordt aangegeven in Total Value Locked (TVL). Hoe hoger dit getal, hoe meer vertrouwen er is in het project. Je kunt je tokens immers niet direct opvragen en omzetten naar andere crypto.

Vertrouwen in ADA

De TVL van ADA, de token van het Cardano-netwerk, is de afgelopen maanden fors gestegen van minder dan 1 miljoen dollar aan het begin van dit jaar tot 300 miljoen dollar eind maart. Het vertrouwen in het netwerk lijkt daarmee steeds verder toe te nemen. Ook grote beleggers lijken de munt inmiddels te omarmen: in de afgelopen 10 dagen zijn er ruim 40 adressen bijgekomen die tussen de 1 en 10 miljoen euro aan ADA bezitten.

De toegenomen interesse in de digitale munt lijkt ook de koers een zetje te geven. Tijd voor een nieuwe technische update.

Uitbraak

De koers van ADA bewoog sinds augustus vorig jaar in een dalend trendkanaal. Meerdere keren ketste de koers af op de dalende toppenlijn en werden weer lagere koersniveaus opgezocht.

De afgelopen weken zette de token een nieuwe aanval in op de weerstandslijn en dit keer slaagde de munt erin uit het trendkanaal te breken. Sinds medio maart heeft de koers inmiddels een stijging laten zien van ongeveer 50%. Op korte termijn is een kleine adempauze dan ook niet uit te sluiten.

De vorming van een bodem boven de dalende trend zal de verbeteringen bevestigen en het herstel verder vorm geven.

Uitbraak geneutraliseerd

Het overtuigende herstel van de afgelopen weken heeft het negatieve langetermijnscenario van tafel gehaald. De koers leek namelijk een grote topformatie af te gaan ronden nadat de steunlijn (blauwe stippellijn in de weekgrafiek hieronder) rond $1 neerwaarts werd gebroken. Nu de koers echter weer is teruggekeerd boven dit niveau, is de eerdere uitbraak geneutraliseerd.

Vaak volgt er na een dergelijke 'false move' een felle beweging in tegengestelde richting. In dit geval dus omhoog. Ik houd er daarom rekening mee dat de koers op korte termijn kan oplopen richting de eerste weerstand rond $1,64.