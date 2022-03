Sancties hebben weinig invloed op bitcoin

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is er de roep geweest om naast de sancties voor het traditionele betalingsverkeer ook de cryptohandel in Rusland aan te pakken. Gevreesd werd dat veel (rijke) Russen hun geld alsnog weg konden sluisen via 'anonieme' cryptotransacties.

Sancties

De meeste crypto-exchanges gaven echter geen gehoor aan deze oproep, omdat dit juist in zou gaan tegen het idee dat cryptohandel buiten de regels van centrale overheden valt.

De vraag is nu natuurlijk wel wat de banken gaan doen die financiële services leveren aan deze exchanges. Zij zullen de activiteiten van hun klanten nauwlettend in de gaten houden om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten die zijn gesteld in de sancties tegen Rusland.

Inmiddels lijkt de angst dat crypto door vermogende Russen zou worden gebruikt om de sancties te omzeilen redelijk ongegrond. In de afgelopen weken is de handel in het Roebel/bitcoin valutapaar weliswaar flink toegenomen, maar deze is met een omzet van $60 miljoen nog slechts een fractie van de enorme vermogens van de vele Russische miljardairs.

Bitcoin

De koers van bitcoin is de afgelopen weken redelijk onverstoorbaar. Nadat in februari de dalende trend van de afgelopen maanden werd afgebroken, is de koers per saldo niet meer veel opgeschoten. Ondanks soms forse koersuitslagen beweegt bitcoin in zijwaartse richting onder de weerstand van $45.850.

Pas wanneer de koers door deze weerstand weet te breken, zal het beeld verder opklaren en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging.

Uiteraard is ook het negatieve scenario nog niet van tafel. Wanneer de herstelfase van de afgelopen weken wordt afgebroken, kan de koers verder corrigeren richting de lange termijn steun rond $28.800.

Monero

Ik kijk vandaag ook naar het technische plaatje van Monero. Deze crypto stond enkele jaren terug hoog in de lijst van grootste crypto's, vanwege het feit dat gebruikers van Monero volledig anoniem ontraceerbare transacties kunnen doen.

De munt (XMR) stond daardoor ook flink in de belangstelling van criminelen die op deze manier illegale betalingen konden versturen en ontvangen.

Inmiddels zijn er meer munten die dezelfde mate van anonimiteit bieden en is XMR wel wat van haar populariteit verloren. Technisch laat de koers echter wel een interessant verloop zien.

XMR

XMR heeft in mei vorig jaar een hoogtepunt neergezet rond $500. Vanaf dit niveau is de koers flink gaan corrigeren en werden er lagere toppen en bodems gevormd.

Deze dalende fase heeft de koers nu teruggebracht tot aan de steun van enkele oude toppen en bodems rond $135,00.

De laatste weken is de koers op adem gekomen boven deze steun en lijkt de dalende fase in kracht af te nemen. In eerste intantie zou XMR kunnen herstellen richting de dalende toppenlijn.

Pas wanneer de koers de correctieve fase weet af te breken, zal de lucht verder opklaren en komt er ruimte vrij voor een groter herstel.