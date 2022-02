Januari-effect gaat niet op bij bitcoin

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op en deze is voor cryptobeleggers niet goed verlopen.

De totale marktkapitalisatie van alle crypto's samen is sinds 1 januari met 20% gedaald en de waarde van veel altcoins is in de afgelopen weken met nog grotere percentages omlaag gegaan.

Januari-effect

Bitcoin heeft de schade per saldo nog redelijk beperkt weten te houden, met een daling van slechts 17% in januari. Wat wellicht hoopvol is voor cryptobeleggers, is dat het januari-effect voor bitcoin niet lijkt op te gaan. Dit is een bekend fenomeen uit de traditionele beurswereld waarbij de beursprestaties in januari zouden aangeven hoe de beurzen de rest van het jaar afsluiten.

In haar korte verleden heeft bitcoin namelijk meerdere januari-maanden slecht afgesloten, om daarna alsnog een sterk jaar door te maken.

In de afgelopen zeven jaar liet bitcoin vijf keer een daling zien in januari. Vier keer daarvan sloot de cryptomunt het resterende jaar alsnog met een (flinke) plus af.

Toch oogt het technisch beeld van zowel bitcoin als de nummer twee Ethereum momenteel niet sterk en zie ik nog geen signalen die duiden op een spoedige trendomkeer. Ik bespreek hieronder de technische plaatjes van bitcoin en ether.

Bitcoin

De koers van bitcoin beweegt nog altijd in een dalende trend. Sinds eind november is een patroon van lagere toppen en bodems zichtbaar, wat duidt op aanhoudende verkoopdruk.

Onlangs is de koers wel opgevangen aan de onderkant van het dalende trendkanaal, maar het herstel overtuigt nog niet.

Bitcoin noteert nog binnen het dalende trendkanaal en onder de voorgaande koersbodem en oude steun rond $40.600. Pas als de koers door de dalende toppenlijn en boven de oude bodems weet terug te keren zal het beeld wat opklaren.

Vooralsnog blijft het risico op een grotere koersdaling aanwezig en ligt de volgende steun pas rond de oude bodems van januari en juni 2021 op $28.700.

Ether

Het nieuwe jaar is voor ether nog slechter begonnen dan voor haar grote broer bitcoin. Met een verlies van bijna 25% in de eerste maand doet ether het beduidende slechter dan bitcoin.

De koers beweegt in een steile dalende trend waarbij de toppen en bodems steeds ruim onder elkaar worden gevormd. Dit duidt op stevige verkoopdruk.

Na een korte opleving nadert de koers momenteel de bovenkant van het dalende trendkanaal. Ik acht de kans groot dat ether ook nu weer zal afketsten op de dalende toppenlijn en haar weg omlaag kan vervolgen.

Het eerste koersdoel voor deze daling ligt op $1.750, rond de bodems van medio vorig jaar.