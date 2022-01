Bitcoin verder omlaag, maar LUNA ontspringt de berendans

Bericht delen via:

De cryptomarkt heeft de afgelopen weken flink onder druk gestaan. Net als op de aandelenbeurzen zien we dat beleggers wat meer risicomijdend handelen en (een deel van) hun posities verkopen. Vrijwel alle grote cryptovalutaparen zijn door belangrijke steunniveaus gezakt en lijken de komende tijd verder omlaag te kunnen.

De totale marktkapitalisatie van de volledige cryptomarkt is inmiddels gehalveerd sinds de top van november vorig jaar.

De vroege instappers zullen ongetwijfeld nog een mooie winst in hun portefeuille zien staan, maar de meeste speculanten die het afgelopen jaar de cryptosector hebben betreden, zullen hun vermogen de laatste maanden flink hebben zien slinken.

Lees ook: Staat het merendeel van de bitcoinbezitters nu op verlies?

Van de top 10 crypto's bewegen de meeste inmiddels in een bearmarket. Alleen LUNA lijkt vooralsnog de berendans te ontspringen en weet haar stijgende trend te handhaven. Ik bekijk hieronder het technische plaatje van deze munt. Eerst nog even bitcoin.

Bitcoin

De koers van de grootste cryptomunt beweegt sinds eind vorig jaar in een dalende trend. Lagere toppen en bodems wizjen op aanhoudende verkoopdruk. Nu onlangs ook de tussenliggende steun rond $40.000 de daling niet heeft weten te stoppen, is het luik naar onderen verder open gegaan.

Bitcoin kan haar weg omlaag vervolgen richting de langetermijn steun rond $29.000, gevormd door de bodems van januari en juni vorig jaar. Pas wanneer bitcoin de dalende trend weet af te breken en boven de eerste weerstand rond $44.500 weet te sluiten, zal het beeld weer opklaren.

De koers noteert momenteel aan de onderkant van het dalende trendkanaal van de afgelopen maanden. De komende weken zou de koers weer wat kunnen opveren richting de bovenkant van dit trendkanaal. Rond $40.000 komt de koers dan de dalende toppenlijn tegen.

LUNA

LUNA is de token van het cryptoproject Terra, dat zich met haar blockchain-protocol richt op het bieden van prijsstabiliteit bij cryptovaluta, om zo koersvolatiliteit terug te dringen.

Naarmate de vraag naar stablecoins toeneemt, zal er meer LUNA moeten worden omgezet naar stablecoins, waardoor de vraag naar LUNA stijgt.

De afgelopen periode is er veel cryptogeld van risicovolle crypto's omgezet in stablecoins. Hierdoor is de prijs van LUNA niet meegegaan met de daling van de gehele cryptomarkt. Het technische plaatje van de munt oogt dan ook nog altijd positief.

Op langere termijn is er een mooie stijgende trend zichtbaar waarbij de koers momenteel stabiliseert aan de onderkant van de stijgende fase. Als de koers weet op te veren vanaf de onderzijde van de stijgende trend, mogen er binnenkort weer nieuwe hoogtepunten worden verwacht.

Aarzeling

Op kortere termijn is goed te zien dat de koers nog altijd hogere toppen en bodems vormt, maar dat de kracht er wel even uit is.

LUNA lijkt nu wel steun te vinden aan de onderkant van de stijgende trend en boven de horizontale steun rond $50. Vanaf dit niveau kan een herstel worden ingezet richting de weerstand rond $100.

Alleen wanneer de stijgende trend wordt afgebroken en de koers onder de steun sluit, zal het technisch plaatje een flinke deuk oplopen en kunnen lagere koersen niet worden uitgesloten.