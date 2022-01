Cardano zoekt steun

De cryptowinter duurt meestal een jaar. Ik zie niet in waarom het nu anders zal zijn. De absolute top is geplaatst op 10 november rond 69k. Maar, met wat fantasie, kun je ook de top van 14 april van 65k als uitgangspunt nemen. Uiteindelijk is het 65k tegen 69k. Voor bitcoin is dat geen groot verschil. In dat geval zou de cryptowinter tot april 2022 kunnen duren. Dat komt er al een stuk sneller aan. Overigens hebben we vrijwel exact op de april top een zogenaamde pi-cycle top gehad.



Ofschoon we vanaf de maart 2020 bodem tot de april 2021 top in een haast rechte lijn omhoog bewogen hebben, is er geen blow-off top geweest. Gevolgmatig lijkt me een >80% daling evenmin waarschijnlijk. Nog een keer omlaag naar 28,5k, misschien een beetje lager nog, voor een 55% daling en we kunnen weer. Bitcoin begint een beetje saai te worden. Gelukkig zijn er voldoende andere coins die meer spektakel te bieden hebben.