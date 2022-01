50% kans op een all-time high voor goud in 2022!

Als iemand ergens in belegt, zoals bijvoorbeeld Tesla of Bitcoin, dan is er vaak de neiging om elk nieuwsbericht over deze belegging positief te interpreteren. ‘Confirmation bias’ heet dit, op dealingrooms iets minder prozaïsch ook wel ‘lullen naar je positie’ genoemd.

Een variant waar ik last van heb is ‘lezen naar mijn positie’: actief op zoek gaan naar positief nieuws over een belegging. Zo ook met goud. Ik ben geen fervent goudaanhanger, maar heb uit het oogpunt van spreiding en toch ook inflatie (al is het bewijs dat goud hier bescherming tegen biedt klein) een positie in goud.

Geen gouden tijden

En over goud was het niet prettig lezen de laatste tijd. Eigenlijk lijkt iedereen om helaas valide redenen vrij negatief. Ik noem er een paar:

Goud doet verder vrij weinig in die kluis, dus als de rente (door inflatie etc.) gaat stijgen, is goud relatief onaantrekkelijk.

De markt verwacht dat de dollar sterker wordt. Dat maakt goud duurder voor de rest van de wereld. Ook niet goed.

En wellicht de belangrijkste: Bitcoin en andere cryptomunten zijn nu de ‘go to place’ voor alle redenen waar voorheen goud voor werd gebruikt. Goud voelt als een analoge, gedateerde versie van Bitcoin. Door gebrek aan regelgeving handelen zelfs schoolkinderen nu vol crypto’s; hoeveel kinderen kent u die in goud handelen? Zelfs Willem Middelkoop lijkt tegenwoordig meer bezig met Bitcoin dan met goud.

Eindelijk de gouden tip!

In alle tips en voorspellingen voor 2022 las ik dan ook akelig weinig vermeldingen van goud. Groot was dan ook mijn opluchting toen ik (verlaat) de “Ten Surprises of 2022” van Blackstone tegenkwam. Een ‘surprise’ wordt gedefinieerd als een gebeurtenis waarvan de kans dat het gebeurt door een gemiddelde belegger wordt ingeschat als 1 op 3, terwijl de strategen van Blackstone de kans op 50% inschatten.

Op nummer 6 staat er over goud:

“The price of gold rallies by 20% to a new record high. Despite strong growth in the US, investors seek the perceived safety and inflation hedge of gold amidst rising prices and volatility. Gold reclaims its title as a haven for newly minted billionaires, even as cryptocurrencies continue to gain market share."

50% kans dus op een all-time high voor goud in 2022 volgens Blackstone. Dat is balsem voor de ziel.

Je kan hier aan toevoegen dat de dollar mogelijk minder hard stijgt dan verwacht als andere regio’s ook de rente gaan verhogen, dat als de huidige malaise in crypto’s aanhoudt goud weer wat aan populariteit kan winnen, en tot slot dat juist het feit dat goud nu zo over het hoofd gezien wordt kan aangeven dat het wellicht relatief ondergewaardeerd is.

Maar nu ben ik misschien weer teveel naar mijn positie aan het lullen.