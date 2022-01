Adempauze voor bitcoin en Dogecoin in gevecht met steun

Ja, de cryptowinter is begonnen. Net als vorige keren mag je verwachten dat deze ongeveer een jaar gaat duren. Dat zal zijn tot ongeveer november 2022. De volgende halvering wordt verwacht begin mei 2024. Meestal bodemt bitcoin zo'n anderhalf jaar daarvoor wat ons weer brengt bij november 2022. Opmerkelijk is dat we geen blow-off top hebben gezien. Gevolgmatig gaan we evenmin een daling van >80% zien. Er ligt een belangrijke steun op 40k, die wordt nu getest, en er ligt een belangrijke steun op 28k. Ik denk dat we daar nog naartoe gaan. Waarschijnlijk samen met de aandelenmarkten, waar nog veel te veel lucht in zit. Wat te doen? Buy any dip want na november 2022 gaan we weer omhoog en dan zal de 100k beslist gebroken gaan worden.