GameStopt nog niet

De GameStop-hype begon eind 2019 nadat het aandeel door beleggers op Reddit werd aangemerkt als ondergewaardeerd turnaround-aandeel.

In combinatie met een short squeeze van met name hedgefunds leidde dat tot een explosieve koersstijging begin 2020 en de geboorte van het ‘meme-aandeel’. Om de turnaround van fysieke winkelverkopen naar online sales verder vorm te geven, werd in juni 2021 topman Furlong van Amazon als CEO aangesteld.

In december 2021 bleek bij de presentatie van de Q3-cijfers echter dat het niet zo opschoot met de turnaround: de verliezen namen toe en de groei viel tegen. De laatste weken daalde de koers dan ook met zo’n 45%.

Vitamine NFT

Tot Wall Street Journal gisteren berichtte dat GameStop inspringt op wellicht de grootste hype van nu door een marktplaats voor non-fungible tokens (NFT’s), de grootste hype van nu, te gaan ontwikkelen en bovendien samenwerkingsverbanden met cryptobedrijven aan te gaan.

CEO Furlong zegt hierover: “We believe our emphasis on the long term is positioning us to build what will ultimately become a much larger business.”

Een impliciete erkenning dat de videogame-business alleen niet voldoende is voor een turnaround, maar de markt hoorde alleen de combinatie van drie hypes: meme + NFT + crypto. Dat kon bij de opening vandaag maar één ding betekenen: 20% koerswinst bij opening.

Don't believe the hype?

Terwijl ik het artikel schrijf loopt de koerswinst terug tot 12%, waarmee de market cap $11 miljard bedraagt. Daarmee komt de waardering in de buurt van die van OpenSea, een NFT-veiling, die gewaardeerd wordt op $13,3 miljard. Het lijkt allemaal vrij hoog, maar zoals een aantal hedgefunds (niet) kunnen navertellen is het inzetten op een daling van meme stocks een gevaarlijk spelletje.

En als het aandeel verder terugloopt, kan Furlong altijd nog aankondigen dat GameStop kijkt naar een samenwerking op het gebied van elektrische auto’s….