2021 was recordjaar voor crimineel cryptogeld

Niet alleen de koers van Bitcoin bereikt in 2021 een all-time high; ook de totale waarde van aan criminaliteit gelinkte crypto omzet bereikte een record.

Uit onderzoek van Chainalysis blijkt dat de waarde van cryptogerelateerde criminaliteit in 2021 een all-time high bereikte. Adressen met criminele links ontvingen vorig jaar $14 miljard aan cryptomunten, versus $7,8 miljard in 2020. Dat komt neer op een stijging van 77%.

Is het glas halfvol of half leeg?

Maar we kunnen het ook van de zonnige kant bekijken. Aangezien het totale transactievolume in crypto in 2021 nog harder steeg (met 567%), is het percentage van crimineel cryptogebruik op de totale omzet gedaald naar slechts 0,15% (van 0,62% in 2020).

Chainalysis maakt ook een breakdown: de opbrengsten uit oplichting stegen met 82% naar $7,8 miljard en er werd ter waarde van $3,2 miljard aan crypto gestolen. De sterke groei van Decentralized Finance (‘DeFi’) in 2021 ging ook gepaard met een sterke groei in aan DeFi-gerelateerde criminaliteit. Zo was een groei in witwassen via DeFi-platforms te zien van maar liefst 1.964%.

In totaal schat Chainalysis dat er ter waarde van $10 miljard aan crypto wordt aangehouden door criminelen.

Regulering onvermijdelijk

De conclusie van Chainalysis is: ‘Let’s make cryptocurrency safer’. Daar sluit ik me volledig bij aan. Crypto’s / blockchain hebben veel interessante toepassingen, maar het moet beter gereguleerd worden.

Anders gezegd, het is ondenkbaar dat overheden niet vroeger of later ingrijpen in een markt waarin in een jaar $14 miljard aan crimineel geld omgaat met een groei van 77% per jaar.

Meer regulering kan uiteindelijk zowel positief als negatief uitpakken voor cryptokoersen, maar houd wel rekening met verkoopdruk ter waarde van ongeveer $10 miljard.