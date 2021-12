Crypto.com bevestigt uitbraak

Net als bij aandelen is het ook met crypto zo dat het sentiment leidend is. Het sentiment zoals aangegeven door bitcoin. Muntjes als CRO zullen slaafs dezelfde kant uit bewegen. Vaak is het dan wel zo dat populaire altcoins sneller lopen dan de crypto-koning, zowel omhoog als omlaag. Bitcoin heeft recent een dalende weerstandslijn doorbroken. Dat is positief. Ofschoon het met meer volume had gemogen. Ethereum consolideert, wat eveneens positief is: een correctie binnen de uptrend. Toch overtuigd het op een of andere manier niet helemaal. Waarschijnlijk kabbelen we het nieuwe jaar in. Hopelijk hebben de institutionele partijen dan zin om flink in te slaan.