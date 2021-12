Bitcoin leeft op en zorgen over stablecoins

Bericht delen via:

De afgelopen maanden stond de cryptomarkt onder druk. Eén van de hoofdredenen voor deze uitverkoop is de onzekerheid over zogenaamde stablecoins.

Een stablecoin is een crypto die gekoppeld is aan een traditionele valuta, zoals de Amerikaanse dollar. Een voorbeeld hiervan is Tether.

Regulering

Centrale banken en overheden hebben aangegeven dat er meer regulering moet komen in de cryptosector en dat dit voornamelijk gericht moet zijn op de stablecoins.

In principe zou iedere stablecoin één op één inwisselbaar moeten zijn voor het geld dat het vertegenwoordigt, maar toezichthouders vrezen dat aanbieders van de cryptomunten dat kapitaal niet altijd achter de hand hebben.

De grootste stablecoin, Tether, heeft inmiddels een marktkapitalisatie van bijna 65 miljard dollar. Zonder toezicht is het maar de vraag hoeveel hiervan werkelijk gedekt is door fiat geld.

Naast Tether zijn er nog meer bekende stablecoins, zoals DAI, USD Coin en Terra USD. Deze laatste stablecoin wordt uitgegeven door cryptobedrijf Terra, dat tot doel heeft gesteld het bieden van prijsstabiliteit voor crptovaluta door het swappen van hun LUNA-munt.

Verderop bekijk ik het technisch plaatje van deze crypto. Eerst nog een blik op bitcoin.

Bitcoin

De koers van bitcoin staat sinds het hoogtepunt van begin november onder druk. Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk. Er is een dalend trendkanaal zichtbaar geworden, wat signaleert dat er op steeds lagere niveaus wordt verkocht.

Op korte termijn is de dalende fase wel even tot stilstand gekomen. Er is sprake van een opleving binnen de dalende trend en de koers keert weer terug boven de laatste koersbodems. Dit geeft aan dat de ergste verkoopdruk lijkt af te nemen. Zolang de dalende trend echter intact is, blijft het risico van een grotere koersdaling aanwezig.

Pas als het dalende trendkanaal wordt afgebroken en de eerste weerstand rond $53.500 wordt gebroken, klaart het beeld verder op en kan een grotere stijging plaatsvinden.

Terra (LUNA)

Het cryptoproject Terra richt zich met haar blockchain-protocol op het bieden van prijsstabiliteit bij cryptovaluta, om zo koersvolatiliteit terug te dringen en crypto's interessanter te maken voor wereldwijde adoptatie.

Het bedrijf heeft inmiddels meerdere stablecoins uitgegeven die stabiel worden gehouden door de achterliggende munt, LUNA, te swappen naar stablecoins of andersom, naarmate de vraag naar de stablecoins toe- of afneemt.

Zolang de vraag naar de stablecoins toeneemt, zal er meer LUNA moeten worden omgezet in stablecoins. Hierdoor komt er minder LUNA in omloop, waardoor de prijs van deze munt dus gaat stijgen.

De koers van LUNA heeft hierdoor de afgelopen jaren een flinke stijging laten zien. LUNA noteert inmiddels in de top 10 van grootste cryptovaluta.

Stijgende trend

Het technisch plaatje van LUNA oogt erg sterk. De koers is sinds het dieptepunt van maart 2020 met ongeveer 85.000% gestegen.

Fors hogere toppen en bodems wijzen op een koopkrachtige vraag naar deze munt. In augustus brak de koers boven de laatste top en kreeg de stijgende trend een nieuwe impuls. In de maanden er na is LUNA overtuigend verder opgelopen. Het volgende koersdoel wacht nu rond $100.

Sterk beeld

Als ik wat verder inzoom, dan valt op dat de koers de laatste maanden in een mooi trendkanaal beweegt. De koers is recent opgevangen binnen het trendkanaal en is weer op weg naar de bovenkant.

De oplopende toppenlijn wacht nu rond het berekende koersdoel van $100. Ik acht de kans groot dat de koers rond dit niveau weer even een stap terug zal moeten doen. Zo lang de stijgende fase intact is, mag echter opwaarts worden gekeken.

De eerste steun wacht rond $50. Pas na een doorbraak onder dit niveau zal het stijgende trendkanaal worden afgebroken en kan de koers verder corrigeren. Het langetermijn plaatje loopt pas schade op onder steun $23, gevormd door de oude top van maart dit jaar.