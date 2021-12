Cardano lijkt de strijd met Ethereum te verliezen

ADA, de token van het Cardano-netwerk, stond afgelopen jaar veel in de belangstelling van crypto-liefhebbers. Het Cardano-netwerk is een serieuze uitdager van Ethereum en wordt daarom een mooie toekomst toegedicht.

De laatste maanden is ADA echter flink gecorrigeerd terwijl ether juist op een hoog niveau wist te consolideren. Het geloof in de florissante toekomst van Cardano lijkt dus even wat afgenomen. Is er sprake van een tijdelijke dip of heeft ether de strijd definitief gewonnen? Ik bekijk het technisch plaatje van ADA.

ADA

Na een stijging van ongeveer 15.000% vanaf het dieptepunt in maart 2020 is de opmars van ADA stilgevallen. De crypto heeft de stijgende trend afgebroken, nadat eerder al de opwaartse uitbraak werd teruggegeven. Met de terugval onder de top van mei werden de eerdere verbeteringen geneutraliseerd en werd een eerste signaal van technische verzwakking zichtbaar. Nu de stijgende trend is afgebroken en de koers verder corrigeert, is het beeld verder verzwakt.

De eerste steunzone komt ADA tegen rond $1,00. Hier liggen meerdere bodems en de oude top uit 2018 die voor steun kunnen zorgen. Zolang de koers hierboven weet te blijven, mag een meer neutraal koersbeeld worden verwacht.

Lagere toppen

Op kortere termijn zijn duidelijk de contouren van een dalende trend zichtbaar geworden. Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk. Het eerste koersdoel ligt nu in de langetermijn-steunzone rond $1,00. Een doorbraak onder dit niveau zal het technische beeld verder schade toebrengen en ruimte vrijmaken voor een grotere koersdaling. Volgende steun wacht dan in de zone rond $0,35.

Het kortetermijnbeeld klaart pas op wanneer de dalende trend wordt afgebroken. Dan kan er verder herstel plaatsvinden binnen de langetermijn-neutrale fase. Voorlopig lijken speculanten echter rekening te moeten houden met dalende koersen.