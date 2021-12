Crypto AFM-update: gokken met je spaargeld tot 2024

SEC topman Gensler vergeleek crypto al met het wilde westen en dit weekend was er zelfs een shoot-out. Bitcoin daalde in een mum van tijd met 20% naar $42.000 en ook de andere crypto’s gingen hard onderuit.

Toen de rook was opgetrokken werd het tijd om naar oorzaken te zoeken (terwijl Bitcoin maandag weer terugveerde naar $50.000). Een van de theorieën was dat bitcoin door de toenemende interesse (en investeringen) van reguliere investeerders meer mainstream aan het worden is. Hierdoor loopt de koers meer mee met de algehele risicobereidheid in de markt.

En aangezien de markt eind vorige week in de ‘risk-modus’ zat (door de omikron- plus inflatiecocktail) en deze nieuwe cryptobeleggers minder emotioneel aan crypto zijn verbonden werden bitcoins en andere crypto gewoon met de boedel mee verkocht. In een artikel op de Financial Times werd bitcoin al geclassificeerd als gewoon een ‘high beta’ aandeel.

Crypto wordt mainstream

Het is ook goed mogelijk dat crypto het enige is dat in het weekend te verhandelen valt en dat gewone cryptobeleggers gewoon om dezelfde zorgen posities wilden sluiten. Hoe dan ook, crypto wordt (tot een eventueel ingrijpen) meer mainstream, en daar hoort meer regelgeving bij. Of anders gezegd, om meer mainstream te worden is regelgeving nodig.

Met een magistraal gevoel voor market timing kwam de AFM in dat kader deze week met een onderzoek over de Nederlandse cryptobelegger. Een boodschap over cryptogevaren komt natuurlijk beter aan na een recente 20% correctie dan wanneer bitcoin net weer eens een nieuwe all-time high neerzet. (Als blijkt dat de AFM echt op een correctie heeft gewacht voor publicatie stijgen ze enorm in mijn achting.)

Het rapport werd de wereld ingeslingerd met de tweet ”Twee derde van de 1,2 miljoen Nederlandse cryptobezitters heeft minder dan €2500 ingelegd in crypto's. Iets meer dan de helft zegt met hun inleg 'een gokje te willen wagen', zich bewust lijkend van de risico's.”.

Zeker door die laatste woorden, “zich bewust lijkend van de risico’s”, klinkt dat toch een beetje alsof het allemaal prima is. Iedereen is gewoon lekker aan het gokken maar is zich bewust van de risico’s. Niets te zien hier mensen.

Verlies van 90%

Op de AFM-website is de kop ook geruststellend te noemen: “Inleg in crypto's meestal met kleine bedragen”. Vervolgens lezen we dat tweederde van de 1,2 miljoen Nederlanders die geld in crypto’s stopt, dat doet met minder dan €2500. Iets minder dan de helft handelt zelfs met minder dan €500. Waar maken we ons eigenlijk druk over?

Maar dan staat er opeens: “Daar staat tegenover dat zo’n 100.000 consumenten een extreme koersdaling alleen met passen en meten kunnen opvangen.”. 100.000? Dat is vrij veel lijkt me, maar even verderop toch weer een kleine geruststelling: “Het gaat dan wel om een extreme terugloop in waarde met 90%.”

Klinkt als: die kans is heel klein. Grappig genoeg kom je bij een 90% daling nu op een niveau dat zelfs nog boven de koers ligt waarop de AFM in 2017 begon te waarschuwen voor bitcoin, maar dat terzijde.

Geen paniek, de MiCAR is aantocht

Uit het onderzoek blijkt verder dat na ”een gokje wagen”, 42% van de geënquêteerden de lage rente als reden aangeeft om in crypto te beleggen. Als dit een realistische steekproef is, zijn er dus ongeveer 500.000 mensen in Nederland die een investering in een ‘munt’ die in een paar uur 20% kan dalen als reëel alternatief zien voor geld op een spaarrekening (op een bank onder het deposito garantiestelsel).

Gezien de reclames tegenwoordig waarin impliciet een vergelijking wordt gemaakt tussen de lage rente en de gemiddeld >300% stijging van bitcoin de laatste jaren niet geheel verrassend, maar toch behoorlijk verontrustend.

Maar geen paniek; in 2024 komt de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). AFM voorzitter Laura van der Geest zei hier eerder tegen IEX over: “Die wetgeving gaat niet over het verbieden van crypto’s, maar wel over het reguleren van de markt. SEC-voorzitter Gensler noemde de cryptomarkt ooit wildwest. Nou, er komen dus meer sherrifs.”

Een verbod lijkt mij ook veel te ver gaan maar meer regelgeving, toezicht, transparantie en een level playing field ten aanzien van andere financiële producten op het gebied van reclame en risico-waarschuwingen is wel hard nodig.

AFM kan alleen maar waarschuwen

En helaas komt in 2024 slechts een deel van de cryptomarkt onder toezicht: “MiCAR moet bepaalde uitgiften van tokens en cryptodienstverlening regelen.” Bovendien is het ‘naar verwachting 2024’, dat kan dus zomaar 2025 worden. Dan vieren ze in China het eerste lustrum van hun algehele cryptoverbod en zijn er misschien wel 2 miljoen Nederlanders die sparen in crypto waarvan 400.000 in de problemen komt bij een ernstige koersdaling.

Het probleem voor de AFM is dat crypto buiten hun toezicht valt. Dus ook de reclame. Ze kunnen eigenlijk niet veel meer doen dus dan eens in de zoveel tijd waarschuwen. Dat bleek ook uit de reactie van de AFM op een aantal vragen die ik ze naar aanleiding van het onderzoek stelde.

Ten aanzien van MiCAR gaf de AFM in haar reactie aan dat er op dit moment in Europa nog volop over wordt onderhandeld en dat de reikwijdte en vereisten die gaan gelden nog niet vaststaan. De tijdslijnen worden vastgesteld door de Europese Commissie. De AFM heeft geen mandaat om op nationaal niveau toezicht te houden en is er ook voorstander van dat het toezicht op internationaal niveau wordt geregeld.

Ten aanzien van de reclame: voor klachten kun je hier terecht. Begrijpelijk. En ben het ook helemaal met de AFM eens dat het toezicht en de regels op Europees niveau moet worden geregeld. Maar toch heb ik op basis van het rapport en de snelheid van de ontwikkelingen het sterke gevoel dat de sherrifs in 2024 een beetje te laat gaan komen.

Verdere mededelingen

Voordat ik de hele cryptocommunity over me heen krijg; ik begin best enthousiast te worden over crypto en met name blockchain, maar naar mijn mening kan je niet uitsluiten dat (veel) van de huidige crypto’s sterk in koers gaan dalen en daarnaast ben ik een voorstander van meer transparantie. En daar schort het nog wel eens aan in de cryptomarkt. Voor links naar interessante, objectieve websites over crypto houd ik me warm aanbevolen.