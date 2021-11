De cryptostier is los

Mooie ontwikkelingen gaande. Het einde van het losgeld eisen in crypto bij ransomeware aanvallen is nabij. Via on-chain monitoring en afgrendeling kunnen adressen worden geblacklist en praktisch onbuikbaar worden gemaakt. Zie hapi.one



Met disbalancer kunnen bedrijven voor een schijntje zich wapenen tegen DDOS aanvallen. Zie disbalancer.com



Er wordt ongetwijfeld nog veel meer ontwikkeld, is allemaal niet bij te houden.



Bovenstaande is geen reclame om in te stappen, alleen bedoeld om je een inkijkje te geven in de wereld van blockchain toepassingen.