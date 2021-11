Solana oogt ijzersterk

Bitcoin is een compleet andere crypto dan solana, die weer wel met ethereum vergeleken kan worden omdat het allebei zogenaamde level one platforms zijn. Desalniettemin lijkt Metcalfe's law voor alle cryptonetwerken te gelden. De wet zegt dat de waarde van het netwerk overeen komt met het kwadraat van het aantal gebruikers van dat netwerk. Omdat het aantal gebruikers van ethereum nu zo'n 600k is en vergeleken kan worden met het aantal bitcoin gebruikers op de top in 2017: 1,2 miljoen. Gevolgmatig kan voor ethereum een koersdoel worden afgegeven gelijk aan de top van bitcoin uit de vorige cyclus van ca 20k usd en voor solana een koersdoel gelijk de top van ethereum uit de vorige cyclus van ca 1400 usd, even uit het blote hoofd. Dat wordt makkelijk verdienen als die theorie blijkt te kloppen.