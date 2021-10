Dogecoin is uitgebroken en bitcoin kan na adempauze weer in de aanval

Cryptomunten zijn gedecentraliseerde netwerken waar alle transacties staan opgeslagen in hun blockchain. Onchain analyse kijkt naar cryptostromen op de blockchain. Bv of crypto van wallets naar exchanges gaat of omgekeerd. Slimme analisten doen verbazingwekkend correcte uitspraken op basis daarvan. PlanB heeft in juni voorspeld dat de bitcoinprijs in augustus naar 47k zou gaan. In september 43k, oktober 63k. Allemaal correct voorspeld. Voor november staat 98k in de planning. December 135k.