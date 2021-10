FOMO overheerst bij bitcoin en ether

Cryptoland schudt op haar grondvesten, omdat deze week de eerste Amerikaanse bitcoin-ETF is gelanceerd. De potentiële nieuwe instroom van Amerikaans kapitaal naar de cryptomarkt, lijkt de grotere cryptovaluta's een nieuwe impuls te geven.

Amerikaanse beleggers hebben lang moeten wachten op de komst van de ETF, omdat de Amerikaanse toezichthouder de lancering van een bitcoin-ETF telkens wist tegen te houden.

Het is er nu echter toch van gekomen. Europese en Canadese beleggers konden overigens al langer in bitcoin-ETF's beleggen, dus het gaat hier specifiek om de Amerikaanse markt.

De koers van bitcoin is de afgelopen weken in aanloop naar de lancering van de bitcoin-ETF al sterk opgelopen. Is dit een gevalletje van 'buy the rumor, sell the news'?

FOMO

De markt lijkt de laatste tijd weer gedreven door 'Fear Of Missing Out' (FOMO). Veel partijen, zowel particulieren als pensioenfondsen en andere institutionele beleggers, betreden de cryptomarkt, ondanks het ontbreken van regelgeving.

De angst om een nieuwe stijging mis te lopen, zet partijen aan om zonder fundamenteel onderzoek en na lang afwachten, het cryptoland toch maar te betreden.

Bitcoin nadert all-time high

De koers van bitcoin is de afgelopen weken hierdoor sterk opgelopen. Bitcoin is opgevangen aan de onderkant van de lange termijn stijgende trend en nadert in rap tempo de oude top van april vlak onder $65.000.

Wat opvalt, is dat de koers een hogere bodem (B) weet te vormen ruim boven de oude top van eind 2017 (A).

Wanneer de koers boven het all-time high breekt, zal deze hogere koersbodem worden bevestigt en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging.

Het feit dat de nieuwe bodem flink hoger ligt dan de oude top, wijst op een koopkrachtige vraag. De kans op een overtuigende voortzetting van de lange termijn stijgende trend is hierdoor groot.

Ether doet goed mee

Vandaag kijk ik ook naar het technische plaatje van ether, de crypto van het Ethereum-netwerk. Ook ether beweegt op lange termijn namelijk in een mooie stijgende trend en nadert de oude hoogtepunten van eerder dit jaar.

Vanaf begin 2020 is er sprake van een patroon van hogere toppen en bodems, wat wijst op aanhoudende vraag. Net als bitcoin is ether opgevangen aan de onderkant van deze stijgende trend en is een aanval ingezet op de weerstand van de top van mei rond $4.384.

Hogere bodem

Op de daggrafiek hieronder is de aarzeling van het afgelopen halfjaar goed terug te zien. Per saldo beweegt ether in een ruime neutrale bandbreedte zonder dat de koers uiteindelijk wat is opgeschoten.

Binnen deze bandbreedte lijkt ether nu een hogere koersbodem te vormen, wat duidt op een aantrekkende vraag.

Een aanval is ingezet op de weerstand van de top van mei. Zodra deze weerstand wordt gebroken, zal de lange termijn stijgende trend een nieuwe impuls krijgen en kunnen hogere koersniveaus worden opgezocht.