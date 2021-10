Crypto TA update: LINK staat klaar voor nieuwe opmars

Vandaag bekijk ik het technische beeld van LINK. LINK is de token van het Chainlink platform, dat de mogelijkheid biedt om smart contracts op te maken die communiceren met externe data (tussen blockchains onderling of van buitenaf).

De LINK token bestaat sinds 2017 en in totaal zullen er 1 miljard tokens worden uitgebracht. 35% hiervan is uitgegeven in de ICO, de rest wordt uitgegeven als vergoeding voor het onderhouden van de blockchain of is in handen van het bedrijf achter het project, SmartContracts. Inmiddels zijn er ruim 450 miljoen tokens vrij in omloop.

Stijgende trend

LINK beweegt al jaren in een mooie opgaande trend. De hogere toppen en bodems die sinds 2019 worden gevormd, duiden op een aanhoudende vraag.

Nadat begin mei een nieuwe hogere koerstop werd neergezet, is de koers wat gaan corrigeren, maar wel netjes binnen de opgaande trend gebleven.

LINK lijkt nu binnen deze opgaande trend weer een nieuwe hogere koersbodem te vormen. Zodra de correctieve fase van de afgelopen maanden wordt afgebroken, kan de stijgende trend weer worden opgepakt en worden hogere koersniveaus mogelijk.

Wachten op uitbraak

Op kortere termijn is een meer neutraal koersverloop zichtbaar. Per saldo is de koers de afgelopen maanden nauwelijks iets opgeschoten. Na de opleving van begin augustus is LINK wat gaan corrigeren, maar serieuze verkoopdruk is uitgebleven.

Deze correctie lijkt nu een hogere koersbodem op te gaan leveren. Wanneer de horizontale weerstand rond $35 wordt gebroken, zal het beeld verder opklaren en kan een aanval worden ingezet op het all-time high rond $53. Aangezien de lange termijn stijgende trend nog altijd intact is, sluit ik een doorbraak boven deze oude top zeker niet uit en mogen we op termijn ook hogere koersniveaus verwachten.

Het lange termijn technische beeld verzwakt echter wanneer zowel de stijgende fase als de steun van de bodem van juli rond $13,50 worden gebroken.