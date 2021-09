Crisisangst zorgt voor verkoopdruk bij crypto's

De gehele cryptomarkt stond gisteren onder druk nu de problemen bij het Chinese Evergrande zich lijken op te stapelen. Een faillissement van de vastgoedreus zal flink wat andere instellingen in financiële problemen brengen. De angst is dat Evergrande een financiële crisis zal veroorzaken en dat beleggers cryptocurrencies zullen moeten liquideren om het risico te verminderen.

Vooralsnog lijkt de technische schade bij de meeste crypto's redelijk beperkt en herstellen veel koersen al weer. De koers van bitcoin is opgevangen door de tussenliggende steun en veert momenteel wat op.

Ik kijk vandaag ook naar het technische plaatje van Bitcoin Cash (BCH). Het technisch beeld van deze crypto is al wat verder verzwakt.

Bitcoin

De koers van bitcoin staat al een aantal weken onder druk. Door de daling van begin september werd de herstelfase afgebroken en een eerste lagere koersbodem gevormd. De zwakte van gisteren lijkt een eerste lagere top op te gaan leveren. Dit duidt op toenemende verkoopdruk.

De bevestiging hiervan krijgen we bij een neerwaartse doorbraak en dagslot onder de steun rond $42.700.

Dit zal het technisch beeld nieuwe schade toebrengen en ruimte vrijmaken voor een grotere daling richting de bodems van deze zomer rond $29.000.

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash is in 2017 ontstaan na een hard fork (afsplitsing) van de bitcoin-blockchain. Een nadeel van bitcoin was de beperkte transactiesnelheid op de blockchain. In een poging om dit probleem op te lossen, zijn er door de community van Bitcoin verschillende oplossingen bedacht.

Omdat echter niet iedereen het hiermee eens was, moest er een hard fork plaatsvinden om de veranderingen door te voeren. Bitcoin Cash is hierna als zelfstandig netwerk (en token) verder gegaan.

Bitcoin Cash staat in de top 20 van grootste cryptocurrencies en heeft nog altijd een grote eigen community. Het koersverloop van de token BCH oogt momenteel echter wat minder sterk.

Herstel afgebroken

BCH heeft na de daling van juni en juli slechts een beperkt herstel laten zien en is onlangs weer op stevige verkoopdruk gestuit. De herstelfase is afgebroken en de koers is onder de steun van de recente bodems gezakt.

De doorbraak onder de steun rond $600 heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere daling richting de bodems van januari en juni rond $370.

Steun gebroken

Op de vieruursgrafiek is goed te zien dat de steun rond $600 de koers niet heeft weten op te vangen. BCH wist meerdere keren op te veren vanaf dit niveau, maar maandag is de koers er dan toch doorheen gezakt.

Op korte termijn zou BCH nog wat kunnen herstellen tot aan de oude steun, maar meer opwaarts potentieel zie ik momenteel niet.

Indien de koers een lagere top vormt onder de oude bodems, dan zal de verzwakking worden bevestigd en kan de daling worden voortgezet richting de steun rond $370.