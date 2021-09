Crypto TA update: IOTA leeft weer op

IOTA was lange tijd een van de bekendere crypto's, maar is het afgelopen jaar wat in de vergetelheid geraakt. Van een plaats in de top 10 van grootste crypto's is de digitale munt weggezakt richting momenteel plek 38.

Populair

IOTA levert toepassingen voor veilige communicatie en transacties tussen apparaten die verbonden zijn met het internet (het Internet of Things). IOTA is opgericht in 2015 en werd al snel een van de populairste munten onder de eerste crypto-speculanten.

Opleving

De afgelopen twee jaar heeft de koers van IOTA onder druk gestaan en viel er voor speculanten niet veel winst te behalen. Sinds begin dit jaar leeft IOTA echter weer op en doen zich nieuwe kansen voor.

IOTA lijkt een langetermijn-bodemformatie opwaarts af te gaan ronden. In februari wist de koers sterk op te veren en boven meerdere oude toppen te breken. Hiermee klaarde de lucht al flink op.

De recente terugval lijkt nu een hogere bodem op te gaan leveren boven de oude toppen. Hiermee wordt de uitbraak bevestigd en kan er verder omhoog worden gekeken. Eerste richtpunt is nu de top van april rond $2,75. Hierboven liggen nog de oude toppen uit 2017 rond $6,50.

Stijgende trend

Op kortere termijn begint zich al een stijgende trend te ontwikkelen. Nadat eerst de correctieve fase eind juli werd afgebroken, heeft IOTA rond $0,95 een nieuwe hogere koersbodem gevormd. Dit betekent dat beleggers op hogere niveaus weer durven in te stappen.

Het herstel kan nu worden voortgezet richting koersdoel $2,75. Wat opvalt is dat tijdens de opleving van de afgelopen dagen ook het volume flink is opgelopen. Dat ondersteunt het positieve technische plaatje. Alleen een terugval onder de laatste bodem zal het beeld wat doen verzwakken.