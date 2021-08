Bitcoin overtuigt weer: in korte tijd is de helft van de daling vanaf april weer goedgemaakt

Na een lange periode van dalende koersen is bitcoin sinds de laatste week van juli sterk opgeveerd en is het technisch plaatje flink opgeklaard. Ondanks de druk van overheden om de handel in crypto's te beperken en de invloed van de sterk groeiende cryptomarkt in te dammen, zien speculanten de toekomst van de digitale valuta positief in.

Nieuwe wet

In de Verenigde Staten wordt gewerkt aan een wet om belastinginkomsten uit crypto's te verhogen. Een neveneffect hiervan is dat iedereen die onder de term 'broker' valt, dan alle persoonsgegevens van haar klanten zal moeten opgeven. En onder die term broker vallen in de nieuwe wet bijvoorbeeld ook bitcoin-miners, node-operators (die transacties op de blockchain goedkeuren) en fabrikanten van fysieke wallets.

Sinds China hardhandig optreedt tegen de industrie, zijn veel bedrijven naar het buitenland toegestroomd en werd de VS een populaire bestemming. Maar met de veranderingen in het wetsvoorstel zou de Amerikaanse crypto-economie wel eens een flinke dreun kunnen krijgen.

Bitcoin bereikt tussenliggende weerstand

Zoals gezegd, lijkt de koers van de grootste crypto geen last te hebben van de recente ontwikkelingen op politiek gebied. De digitale munt is de afgelopen weken sterk opgeveerd, waardoor de dalende fase vanaf eind april is afgebroken.

De eerste weerstand, gevormd door de top van medio juni, is doorbroken. Hierdoor is er ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging. De volgende weerstand, rond $47.000, is nu bereikt.

Hier ligt de oude bodem van eind april en tevens het 50% retracement-niveau van de eerdere koersdaling. Bitcoin heeft in de afgelopen weken dus de helft van de daling vanaf april weer goedgemaakt.

Positief langetermijnbeeld

Op langere termijn oogt het technisch beeld nog altijd sterk. De koers heeft sinds april een correctie laten zien op de stijging van eind 2020 en lijkt nu steun te hebben gevonden boven de oude top van eind 2017. Dat de koers niet meer helemaal terugkeert naar dit niveau, maar al daarboven wordt opgevangen, is een positief signaal. Deze mogelijke hogere koersbodem duidt op een sterke vraag naar de munt.

De hogere bodem wordt pas bevestigd wanneer de laatste koerstop rond $65.000 wordt doorbroken. Daarna komt er ruimte vrij voor een grotere stijging richting (fors) hogere koersniveaus.

Totale marktkapitalisatie blijft stijgen

Tot slot kijk ik nog even naar de totale marktkapitalisatie van de gehele cryptomarkt. Wat opvalt, is dat de koers is opgevangen aan de onderkant van de stijgende fase en weer opwaarts draait. Ook hier is goed te zien dat de koers niet helemaal is teruggevallen richting de oude top van begin 2018, wat de sterke technische conditie van de cryptomarkt bevestigt.

Nu de correctieve fase van de afgelopen maanden is afgebroken, kan de uptrend worden voortgezet richting hogere koersniveaus.