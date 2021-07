Cryptomunten staan op scherp: gaan de luiken open?

TA voor de crypto's is niet zo heel moeilijk. Op de shit/scam coins na is alles gekoppeld aan Bitcoin. In 2018 heb ik een fout gemaakt door te lang te blijven zitten, inmiddels een mooie cash positie om weer in te stappen als de signalen op groen staan.





Voor de crypto bashers zou ik in herinnering willen roepen dat cryptocurrencies gebruik maken van de blockchain technologie. Er zijn al hele eco-systemen opgebouwd waardoor bepaalde (maar zeker lang niet alle) crypto's wel degelijk waarde bezitten. Crypto als brandstof voor het uitvoeren van transacties of als bewjis van zeggenschap (DAO) .



Als we de ontwikkelingen sinds 2000 gaan beschouwen:

Met internet + software:

- web winkelen heeft serieuze impact gehad op straatbeeld van fysieke winkels

- digitaliseren muziek en film industrie

- minimaliseren van printed media

- nieuwe diensten zoals Uber, Thuisbezorgd etc hebben het licht gezien en hun waarde bewezen

Tot voor kort konden financiele dienstverleners in samenspraak met wet- en regelgevers de aanval van software tegenhouden. Sinds 2020 is met de mogelijkheden van blockchain i.c.m. software de aanval op de financiele dienstverlening ingezet en lijkt het een kwestie van tijd dat met DeFi er een interessante optie bijkomt om zonder aansluiting op het gecentraliseerde bankensysteem financiele diensten aan te bieden.





