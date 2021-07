Saaie bitcoin, maar actie bij Ethereum Classic

Er is nog altijd niet veel actie waar te nemen in de cryptomarkt. De afgelopen weken zijn de meeste koersen tot rust gekomen na de daling van medio mei, maar een serieus herstel is vooralsnog uitgebleven.

Zelfs de tweets van Elon Musk, die voorheen de markt nog flink konden laten bewegen, hebben speculanten er niet toe gezet om massaal crypto's te kopen of verkopen.

De koers van bitcoin beweegt daarom nog steeds zijwaarts binnen een neutrale bandbreedte. Een positieve uitzondering bij de altcoins is Ethereum Classic. Verderop bespreek ik het technisch plaatje van deze crypto. Eerst nog even kort een blik op bitcoin.

Wachten op uitbraak

Bitcoin weet nog altijd niet te overtuigen. De koers is de afgelopen weken per saldo niet veel opgeschoten en beweegt daarom zijwaarts binnen een neutrale bandbreedte. Aan de onderkant heeft de koers steun op de oplopende steunlijn rond $30.000 en aan de bovenzijde zorgen de toppen van mei en juni voor weerstand rond $41.000.

Binnen deze bandbreedte lijkt de koers nu zelfs een mogelijke lagere koerstop te vormen. Dit zou een eerste signaal zijn van nieuwe zwakte, waarna de steun weer kan worden opgezocht.

Een doorbraak van de steun zal het technische plaatje flinke schade toebrengen en een dalende trend starten richting het volgende neerwaartse koersdoel op $20.000. Voorzichtigheid blijft dus geboden. Het beeld klaart pas op na een doorbraak door de weerstand.

Ethereum Classic

Veel aandacht gaat de laatste tijd uit naar Ethereum, de grootste altcoin en belangrijkste uitdager van bitcoin. Momenteel ligt Ethereum Classic er technisch bezien echter beter bij dan grote broer Ethereum.

Ethereum Classic (ETC) is onstaan na een grote hack van het originele Ethereum in 2016, waarna er voor werd gekozen om de code aan te passen.

Het nieuwe netwerk ging verder onder de naam Ethereum en het oude als Ethereum Classic. Momenteel is de marktkapitalisatie van ETC met 6,5 miljard dollar slechts 2,5% van die van ETH, maar wint de munt wel weer aan populariteit vanwege de lagere transactiekosten. Eind juli zal er een hard fork plaatsvinden, waarmee het netwerk weer een nieuwe update zal krijgen.

Steun gevonden

ETC heeft begin dit jaar een bijzonder sterke stijging laten zien waarbij de koers 30 keer over de kop is gegaan. Na de uitschieter in mei is ETC wat gaan corrigeren, waarbij er nu steun is gevonden op de oude koerstoppen van eind 2017 en begin 2018.

Vanaf dit niveau weet de koers wat te herstellen, waardoor er sprake lijkt te zijn van een succesvolle pullback naar de oude weerstand. Nu de correctieve fase wordt verlaten, kan een herstel worden ingezet richting de laatste top rond $175.

Weerstand getest

Om het herstel meer vorm te geven, dient de koers nog wel de eerste horizontale weerstand rond $62 te breken. Deze wordt gevormd door de laatste top binnen de correctieve fase. De weerstand is inmiddels getest, maar nog even te zwaar gebleken.

Adempauze

Op kortere termijn is goed te zien dat de koers even op adem lijkt te komen van de eerste aanval op de weerstand van $62. ETC is met hoge omzetten uit de correctieve fase gebroken en stabiliseert momenteel onder de weerstand. Na een opwaartse doorbraak zal het beeld verder opklaren en kan het herstel richting de oude top op $175 verder vorm krijgen.