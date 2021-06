Donkere wolken pakken zich samen boven bitcoin

De verkoopdruk bij bitcoin is de afgelopen dagen weer toegenomen. Vooral het nieuws dat China strenger gaat optreden tegen bitcoin-miners zorgde voor een negatieve impuls bij de koers van de grootste cryptomunt. Het technisch plaatje komt hierdoor verder omder druk te staan.

China

Bitcoin is opgezet om decentraal en buiten overheidsinvloeden te kunnen opereren. Dit staat volledig haaks op het principe van de Chinese overheid, die graag de touwtjes centraal in handen hebben. Daarnaast is China sterk aan het verduurzamen. Energieslurpende mining-organisaties gaan volledig tegen dit proces in.

Aangezien een groot deel van de bitcoin in China wordt gemined, zal een verbod hierop flinke invloed kunnen hebben op het koersverloop van de munt. Vooralsnog gaat het om een verbod op het delven van bitcoin in één Chinese provincie, maar het valt niet uit te sluiten dat het verbod op korte termijn voor het hele land zal gelden.

Topformatie

De koers van bitcoin staat al sinds medio april onder druk. Na de eerste verkoopgolf leek de koers de afgelopen weken echter wat te kunnen herstellen. Deze opleving was helaas van korte duur en de koers is inmiddels weer neerwaarts gedraaid.

Een belangrijk punt is nu bereikt. Rond $30.000 liggen de oude bodems van januari en mei, die nu samen de steunlijn vormen van een grote topformatie. Bitcoin vormt door de recente daling namelijk een kop-schouderpatroon, dat zal worden afgerond wanneer de steunlijn wordt gebroken.

Het kop-schouderpatroon is een bekend fenomeen in de technische analyse, dat met redelijk grote betrouwbaarheid een top of bodem kan signaleren.

In dit geval zal een doorbraak van de zogenoemde 'neklijn' de weg vrijmaken voor een daling richting fors lagere koersniveaus. Er kan op basis van dit patroon een neerwaarts koersdoel worden berekend op $15.000.

Oude top

Op de weekgrafiek hieronder is goed te zien dat de correctie steeds verder vorm krijgt. Ook valt op dat echte steun lijkt te ontbreken, totdat de oude top van eind 2017 wordt bereikt rond $20.000. Echter, gezien het hierboven berekende koersdoel van de grote topformatie, is het dus nog maar de vraag of dit niveau voldoende steun kan bieden.

Marktkapitalisatie slinkt

De marktkapitalisatie van de totale cryptomarkt, inclusief bitcoin, loopt de laatste weken in rap tempo terug. De dalende koersen zorgen ervoor dat de waarde van alle crypto's samen flink is gekelderd. Het dalende koersverloop van de Crypto Total Market Cap index signaleert stevige uitstroom van kapitaal uit de cryptomarkt.

De eerste steun voor deze index ligt nu rond de oude top uit begin 2018 op 750 miljard dollar. Als de koers naar dit niveau teruzakt, zal de gehele cryptomarkt ongeveer 70% (1.750 miljard dollar) aan waarde zijn kwijtgeraakt sinds de top van medio mei.