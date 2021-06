Crypto TA-update: Dogecoin - top of flop

Beste mensen,



Crypto's zijn ontstaan als een tegenreactie op iets wat totaal niet deugde en nog steeds niet deugd. Zelf maak ik me drukker over het feit dat als de grote jongens in problemen komen ik wel goed genoeg ben om mee te helpen de boel overeind te houden, maar als het op het uitdelen van rendementen gaat, omdat deze grote jongens weer boven Jan zijn, ze me niet zien staan.



Inmiddels 13 jaar verder en we blijven nog steeds op de oude voet doorgaan, rijken worden steeds rijker, armen ... vul zelf maar in.



Zolang Dogecoin met een capitalisatie van 40 miljard op de 6e plaats staat in de crypto top-10 is het wat mij betreft een reden om het onder de loep te nemen. Zelf houd ik alleen crypto's aan volgens eigen crypteria waardoor Dogecoin en Bitcoin ontbreken in mijn portefeuille.











Zelf geloof ik ook niet in deze coin, maar zolang de trouwe volgers van Elon en Snoop Doggy Dog hun meesters geloven (lang leve social media en influencers) zal het nog wel een tijdje op dit niveau blijven.