Bitcoin en Ether herstellen van koersval

De cryptomarkt lijkt de laatste dagen even tot rust te zijn gekomen na de forse koersdaling van afgelopen week. De koersen van de meeste cryptovaluta herstellen wat, al blijft de echte overtuiging vooralsnog uit.

De cryptomarkt stond vorige week flink onder druk, nadat de Chinese overheid aangaf het aanbieden van diensten omtrent cryptovaluta in het land te verbieden. Ook Elon Musk deed nog een duit in het zakje door bitcoin niet meer als betalingsmiddel te accepteren bij Tesla. Voor hem is vooral het hoge energieverbruik voor het mijnen van bitcoin een heikel punt.

Meer transparantie

Naar aanleiding van zijn uitspraken heeft er afgelopen weekend overleg plaatsgevonden tussen Elon Musk en een aantal grote bitcoin miners. Hierbij is besproken dat er meer transparantie moet komen over het energieverbruik voor het minen van bitcoin en de hoeveelheid duurzame energie die hierbij wordt gebruikt.

Wellicht dat de heer Musk hierdoor in de toekomst weer wat positiever over bitcoin zal tweeten. Wel is nogmaals duidelijk geworden dat de cryptomarkt behoorlijk gevoelig is voor uitspraken van overheden en enkele grote influencers.

Bitcoin

De koers van bitcoin is de afgelopen dagen wat hersteld van de forse correctie van afgelopen week. Het technisch plaatje verzwakte nadat de steun rond $42.000 werd gebroken. Na een test van de tussenliggende steun rond $30.000 stapten de eerste koopjesjagers weer in.

Bitcoin kan nu in eerste instantie wat herstellen richting de oude steun, die nu terugkeert als nieuwe weerstand rond $42.000. Pas hierboven zal het beeld verder opklaren.





Zijwaarts

Op wat kortere termijn valt op dat de verkoopdruk inderdaad wat lijkt af te nemen. De dalende trend van de afgelopen weken is afgebroken en het herstel richting de eerste weerstand rond $42.000 krijgt vorm.

Ik acht de kans groot dat de koers voorlopig even op adem zal komen binnen de neutrale bandbreedte die nu is ontstaan tussen de steun rond $30.000 en de weerstand op $42.000.

De uitbraak uit deze bandbreedte lijkt de nieuwe richting te gaan bepalen. Ook een neerwaartse doorbraak sluit ik zeker nog niet uit. Dan wordt de oude top uit 2017 rond $20.000 het volgende richtpunt.





Ethereum

Vandaag bekijk ik ook het technisch plaatje van Ether. Deze cryptomunt was de laatste tijd erg polulair en presteerde, als één na grootste cryptovaluta, enige tijd beter dan bitcoin. De correctie van afgelopen week heeft ook het technsich beeld van Ether echter wat schade toegebracht.

Ether heeft de mooie stijgende trend van de afgelopen maanden moeten afbreken en is teruggezakt naar de eerste steun rond $2.000. Rond dit niveau is de koers opgevangen en vindt er wat herstel plaats.

Het herstel oogt vooralsnog niet erg overtuigend, waardoor het risico op de vorming van een nieuwe lagere koerstop lijkt toe te nemen. Een lagere top signaleert toenemende verkoopdruk.

Wanneer de steun op $2.000 wordt doorbroken, zal het technisch plaatje verder verzwakken.

Terugtest

Het volgende vangnet ligt voor Ether dan rond $1.370. Hier ligt de oude top van begin 2018, die nu kan terugkeren als nieuwe steun.

Er is momenteel sprake van een terugtest richting deze oude weerstand. Als de koers boven dit niveau wordt opgevangen, kan deze oude top fungeren als springplank voor een stijging richting hogere koersniveaus.