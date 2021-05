Bitcoin onder druk

Nee, dit is het nu wel geweest. 30k$ geeft een hele mooie steun. We zijn heel hard omhoog gegaan vanaf de bodem op ongeveer 4k$ in maart 2020. Afgezien van wat zijwaarts geneuzel is er geen deugdelijke correctie geweest. Dit is hem. Bovendien ligt de 30k$ op een 38,2% Fibonacci steunniveau voor de Elliott wave golf 3 die loopt van juni 2020 tot april 2021. Daarmee is golf 4 afgerond. We gaan nu weer omhoog in een laatste golf 5 die ons tot ver boven de 100k gaat brengen. Dan kan de grotere correctie komen, de crypto winter, die 50% to 80% van de koers kan afknabbelen.