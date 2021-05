Bitcoin test de steun na een heftige week en TRON oogt sterk

Bitcoin heeft een zware week achter de rug. In korte tijd heeft de digitale munt flink wat aan marktwaarde moeten inleveren. Of het nu Elon Musk was die de munt onderuit praatte of dat er andere krachten speelden, de koers stond in ieder geval stevig onder druk. Technisch bekeken, kwam de daling echter niet als een verrassing.

Steun bereikt

De koers van bitcoin wist al enige tijd niet meer te overtuigen. De sterke stijgende trend was al eerder afgebroken en een meer neutraal koersverloop was zichtbaar geworden. Terwijl concurrenten zoals Ether en Cardano de afgelopen weken nog verder konden oplopen, was bitcoin helemaal stilgevallen.

Nadat de vraag voor een groot deel was opgedroogd, was er slechts een kleine impuls nodig om een correctie in te zetten. Dit gebeurde afgelopen week, waardoor de koers nu is aanbeland in de steunzone boven $42.000.





De steun van de top van begin dit jaar piept en kraakt, maar lijkt voorlopig nog stand te houden. Mocht de steun alsnog worden gebroken, dan loopt het technisch plaatje verdere schade op en mag een grotere daling worden verwacht. De volgende steun wacht dan pas op de oude top van eind 2017 op $20.000.

Divergentie

Als ik wat verder inzoom, dan valt op dat de steun op $42.000 duidelijk het vangnet is geweest waar de eerste kopers langzaam weer durven in te stappen. De koers is opgevangen en het volume lijkt rond dit niveau weer toe te nemen.

Wat ook duidelijk te zien is, is dat de kracht van de trend flink is afgenomen. Terwijl de koers namelijk nog een lagere koersbodem vormde, heeft de RSI-indicator, die de kracht van de trend aangeeft, geen lagere bodem meer gevormd. Dit duidt op divergentie en geeft vaak het einde van een trend aan.

De koers lijkt in ieder geval op korte termijn wat te kunnen herstellen, zeker wanneer ook de korte dalende trend van de afgelopen dagen wordt afgebroken. Ik adviseer wel de steun goed in de gaten te blijven houden.

TRON

Vandaag bekijk ik het technisch plaatje van het crypto-valutapaar TRX/USD. TRX staat voor Tronix, de digitale munt van het TRON platform. TRON is ontwikkeld voor de digitale entertainmentindustrie. Binnen deze industrie vallen online casino's, games en sociale netwerken. Het protocol van TRON maakt het mogelijk dat iedereen zijn data op een decentrale manier kan publiceren, opslaan en beheren zonder tussenpersonen.

Tron heeft al enige tijd een samenwerking met Samsung, dat de gedecentraliceerde apps van Tron aanbiedt in haar app store. De crypto staat momenteel op plek 22 van grootste crypto's op basis van marktkapitalisatie.

Stijgende trend

De koers van TRX is dit jaar al sterk opgelopen. Er is een mooie stijgende trend zichtbaar, waarbij hogere toppen en bodems wijzen op aanhoudende vraag. De afgelopen weken is de koers echter wat stilgevallen.

TRX consolideert momenteel binnen de sterke uptrend, maar van een serieuze correctie is nog zeker geen sprake. De koers vormt een driehoeksformatie binnen de stijgende trend, wat doorgaans leidt tot een hervatting van de trend in de voorgaande richting. Nu de koers aan de onderkant van de stijgende fase is aanbeland, kan een nieuwe opleving plaatsvinden.

Pas wanneer de dalende (gestippelde) toppenlijn wordt gebroken, zal de stijgende trend een nieuwe impuls krijgen. Het volgende koersdoel wacht dan rond $3,00. Uiteraard dient de stijgende trend intact te blijven en de steun van de laatste bodem rond $0,90 stand te houden om het positieve beeld voort te kunnen zetten.