BeursVandaag: Het inflatiecijfer

De futures lijken weer lager te open na een flauw Wall Street, het wil nog niet vlotten deze week.

Vandaag doen we het met de eerste Q1-(omzet)cijfers op het Damrak, de eerste (Duitse) voorlopende indicator over april én Amerikaanse inflatie. Er wordt een CPI ofwel consumentenprijzen verwacht van 2,5% op jaar- en +0,5% op maandbasis. Hier gaat het om: inflatieverwachtingen, rentes en dividendrendementen.

Zet u de wekker op 14:30 uur, bij een afwijkende uitslag kunnen de koersen bewegen.

Gauw over naar ons, want hier is ie dan: de emissie van Air France-KLM, waar Frankrijk en China Eastern Airlines wel, maar Nederland dus niet aan mee doet. Vrij hoge uitgifteprijs nog wel?

Er zijn Q1-omzet-updates op het Damrak en Jet Eat Takeaway overtreft zichzelf. Het bedrijf ziet de ordergroei versnellen en kijk even naar het cijfer dat bij VK staat. Ja, +695%.

Niet onverwacht, Fagron meldt juist minder omzet dan verwacht. De dader heet Covid-19. Het concern handhaaft wel de outlook 2021.

Last but not least, Fastned. de cijfers zet zijn even onder de Berenberg conseneus, als ik het zo mag uitdrukken.

Deze meld ik ook maar even prominent: Nvidia deed zelf +5,6% en Intel -4,2% op dit onverwachte bericht. Het bedrijf komt met cijfers en nieuwe initiatieven, waar Intel dus het slachtoffer van is. Eens zien wat onze chippers er van bakken:

Nvidia stock rises more than 5% as it sees better-than-expected first quarter https://t.co/ughX2dqs7D — CNBC (@CNBC) April 12, 2021

Verder is er weinig te doen en de opening is wat slapjes.

Marktbreed valt er weer weinig op. De dollar is constant, Azië presteert wisselend, olie stijgt, maar edelmetalen zakken weer. De VIX daalde ondanks minnen op Wall Street verder naar 16,9 en bitcoin doet nu +1,3% op ruim $60K. Ja, de markt is echt wel rustiger geworden na het gekkenhuis deze winter.

De rentes doen nog niet veel op de Amerikaanse na, die toch weer naar 1,70% is opgelopen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Analistenadvies:

OCI: naar €24 van €16 (buy) - Berenberg

De agenda:

04:00 China import mrt +38,1% YoY(verwacht +21,6%)

04:00 China export mrt +30,6% YoY (32,7%)

08:00 Fagron tradingupdate Q1

08:00 Just Eat Takeaway tradingupdate Q1

10:30 VK industriële productie feb -0,8% MoM

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment mrt 79,1

14:30 VS inflatie CPI mrt +0,5% MoM

En dan nog even dit

Terugblik:

WATCH: Wall Street ends lower as investors await earnings, inflation data https://t.co/zeOOWPYpUt pic.twitter.com/BZspfxzA13 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2021

Die Chinese cijfers zijn wel aardig:

China blijft stevig exporteren: uitvoer steeg 30,6% j/j in maart 2021 (verwacht werd: +35,5%). De uitvoer steeg in januari en februari samen nog met 60,6%, met dank aan een forse wereldwijde productieactiviteit. Uitvoer naar de VS steeg 53,6% tot $38,7mld. Covid-herstel in beeld! pic.twitter.com/Q579BEbvnx — Tom Simonts (@TSimonts) April 13, 2021

In feite opsplitsing in vijf?

WATCH: Ant Group, the fintech affiliate of Alibaba Group, is to restructure as a financial holding company https://t.co/ruZ9v3l0qi pic.twitter.com/LgNdMVeb1P — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2021

Is er een vrijwilliger in de zaal?

GameStop is looking for a new chief executive to replace George Sherman as it pivots from a brick-and-mortar video game retailer to an e-commerce firm. More here: https://t.co/WvxIk7bq3n pic.twitter.com/e3mH0MwMsI — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2021

En de banken gaan deze week in hun Q1's toch een vette fees bekend maken over onder meer deze hype:

#SPAC boom faces latest threat from SEC in accounting discussions. Discussions mark latest effort by SEC to clamp down on white-hot SPAC market. For mths, regulator has been raising red flags that investors aren’t being fully informed of potential risks. https://t.co/YsRe8DNnQ8 pic.twitter.com/mFdQLlDesb — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 12, 2021

Voortaan een full disclosure:

New Zealand introduces climate change law for financial firms in world first https://t.co/IcfMYeJgrL pic.twitter.com/3aMs7REMOG — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2021

Ah:

White House zeros in on chip shortage in meeting with company officials https://t.co/YPRN6MLswg pic.twitter.com/CXEJFl5I9Q — Reuters Business (@ReutersBiz) April 12, 2021

Lijkt wel een bubbelgrafiek.

Household savings rate in the Eurozone. pic.twitter.com/ZmhMfcanQk — jeroen blokland (@jsblokland) April 12, 2021

Pfff, er staat ons nog wat te wachten dan?

Make no mistake: Things in Israel have not returned to normal, even though more than half of its population has been fully immunized. https://t.co/LRkR0peBeG — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2021

Veel plezier en succes vandaag.