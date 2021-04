BeursVandaag: Het kan niet op

De AEX lijkt flink hoger te openen op weer een zinderend New York. Dollar en rentes dalen en olie trekt bij na een (Opec) klap.

In New York vlogen alweer all time highs over de borden op naar het laat aanzien dik meevallende economische cijfers als het Payroll Report van vrijdag en de ISM non-Manufacturing Index (63,7) gisteren over maart. Q2 begint bij ons ook in stijl, want wie anders dan chipper Besi meldt een uitpuilend orderboek.

De Amerikaanse notering van ASML deed maar (?) +0,5% gisteren, maar de Nasdaq 100 steeg 2,2%. Misschien mag u weer een en ander van technologie en onze chippers verwachten.

Niet onverwacht, maar minder nieuws is dat Air France-KLM een emissie gaat doen volgens Reuters:

Gisteren in mijn vooruitblik liet ik u echter een bescheiden wonder op het Damrak zien. Terwijl de AEX stijgt en dus op een all time high staat, wordt de index toch goedkoper. De omzet- en winstverwachtingen stijgen namelijk nog sneller. Dat geldt even niet meer voor de S&P 500.

Kortom, het kan allemaal niet op, maar Credit Suisse maakt vanochtend bekend dat risico altijd in een klein hoekje zit. De Archegos affaire dus: de gatenkaasbank boekt CHF 4,4 miljard verlies, het dividend gaat met een duppie omlaag en onder meer de risk manager kan ophoepelen:

Credit Suisse to reveal losses from Archegos; two execs to depart - sources https://t.co/sstaqQr9vg pic.twitter.com/Lnv8YTwyGj — Reuters Business (@ReutersBiz) April 6, 2021

Het kan de openingspret niet bederven, zo zeg:

Marktbreed ziet u Wall Street nog stralen van gisteren, een wisselend presterend Azië en commodities liggen goed op de dollar. Bitcoin ligt vlak net onder $59K.

De rentes doen nog niet veel op de Amerikaanse na. Die duikt onder 1,70%, ofwel het is even geen dag voor wie het inflatie-rentescenario speelt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds de Amerikaanse opening gisteren:

07:45 Credit Suisse boekt enorm verlies door hedgefondsschandaal

07:31 Centrale bank van Australie houdt vast aan monetair beleid

07:18 Besi meldt enorme ordergroei

07:06 Europese beurzen openen in het groen

06:54 Groei Chinese dienstensector versnelt

06:53 Bijna 132 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

05 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

05 apr Nieuwe records Wall Street na rustige Paashandel

05 apr Air France-KLM wil vers kapitaal ophalen - media

05 apr Olieprijs flink lager

05 apr Google krijgt gelijk in copyrightstrijd met Oracle

05 apr Amerikaanse fabrieksorders dalen onverwacht

05 apr Amerikaanse dienstensector groeit harder dan verwacht

05 apr Activiteit dienstensector VS stijgt harder - Markit

Analistenadvies:

Boskalis: naar €28 van €24 (hold) - Berenberg

JDE Peet's: naar €38 van €37,50 (buy) - Berenberg

De AFM meldt geen shorts en de agenda is kort:

14:00 EIA Short term energy outlook

18:00 Nedap tradingupdate Q1

En dan nog even dit

Terugblik, weer records dus:

Strong economic data lifts the Dow and the S&P 500 to record closes. Read more here: https://t.co/7IAYAVbmdo pic.twitter.com/qvPnoUpli5 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 6, 2021

Olie kreeg dus klappen gisteren:

Oil climbs on weaker dollar, outweighing OPEC+ supply worries https://t.co/Ws4uToAbc2 pic.twitter.com/43tkEP9eI3 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 6, 2021

Toch nog, -2,3% en er staat toch nog $189 op het bord:

GameStop increased the value of new stock it may sell from $100 million to $1 billion, as the U.S. video game retailer seeks to capitalize on a surge in its shares from a Reddit-driven rally this year. Read more https://t.co/RIWy1sTdkI pic.twitter.com/pD8oyZKDQp — Reuters Business (@ReutersBiz) April 6, 2021

Oh:

"It will end badly," Citi's Christopher Danely says about the ramp up of chip production in the wake of the global shortage. He talks about the supply glut and why Intel's foundry bet may have been the wrong one. https://t.co/xkCtR5xwum pic.twitter.com/FSUQ0SenOE — CNBC (@CNBC) April 6, 2021

Hier meer:

Why shortages of a $1 chip sparked crisis in the global economy https://t.co/280CBGcoJE — Bloomberg Markets (@markets) April 6, 2021

Toch?

A Century of Data Show #Stocks Are Far From Impervious to Tax Hikes: https://t.co/BkMCWkXPtz via @markets pic.twitter.com/w9MF6NikAz — Paul Dobson (@paul_dobson) April 5, 2021

OK:

Grayscale Bitcoin Trust, the world’s largest institutional holder of #Bitcoin, plans to flip the trust into an exchange-traded fund https://t.co/1KaRMA5UZG — Bloomberg Markets (@markets) April 6, 2021

Nobel streven:

Treasury Secretary Janet Yellen said that she is trying to build consensus among G20 countries on a global corporate minimum tax rate to ‘end the pressures of tax competition and corporate tax base erosion.’ Read more https://t.co/8zHZxHPNNk pic.twitter.com/VIXphbnExo — Reuters Business (@ReutersBiz) April 6, 2021

Gaan de bioscopen eindelijk weer open en dan dit :-)

“Godzilla vs. Kong” tallied a pandemic-best opening over the weekend, securing $32.2 million over Friday, Saturday and Sunday. https://t.co/aGYyJDElhk — CNBC (@CNBC) April 5, 2021

Veel plezier en succes vandaag.