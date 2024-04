Koers Philips explodeert na bereikte schikking: +28% Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Om 7.00u vanochtend publiceerde Philips cijfers over het eerste kwartaal. Het concern meldde een verlies van €998 miljoen. Maar nog belangrijker is de hoopvolle stap die het concern heeft gezet in de ellenlange affaire die het bedrijf al jaren achtervolgt: die van de slaapapneu-apparaten. In 2021 moest Philips meer dan 5,5 miljoen apparaten terugroepen. Het aandeel Philips opende liefst een kwart hoger. Philips heeft een schikking getroffen in de VS en gaat 60.000 patiënten (en hun advocaten) €1 miljard betalen. Dat is aanzienlijk minder dan analisten voorzagen: €3 miljard. Philips sloot ook een overeenkomst met verzekeraars voor de dekking van productaansprakelijkheidsclaims met betrekking tot het terugroepen van apparaten. Philips lijkt bovendien op weg om aan de eigen outlook voor 2024 (die vandaag werd herhaald) te voldoen. Later vandaag volgt een uitgebreide analyse op IEX. Investeringsmaatschappij EXOR heeft overigens een belang van 15% in Philips. Exor staat momenteel op een plus van 3,8%. Het aandeel Alfen wint 13% nu het vochtprobleem lijkt te zijn opgelost. Ook Signify (voorheen Philips Lighting) stijgt (+1,5%), nadat het concern bekendmaakte eigen aandelen te gaan inkopen. Het inkoopprogramma, dat bij de huidige aandelenkoers een waarde van circa 11 miljoen euro heeft, moet in het lopende kwartaal zijn afgerond.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.