Technische analyse: Hogere bodems op Wall Street suggereren koopkrachtige vraag

Wall Street lijkt, na een periode met tussentijdse winstnemingen, hogere bodems te vormen. Hebben de Amerikaanse aandelenmarkten de correcties nu achter zich gelaten?

Het lijkt er op. Zeker nu vrijwel alle belangrijke Amerikaanse indices potentiële hogere bodems vormen, ruim boven hun oude all time highs. Hiermee zou het pullback scenario, waar ik eerder over heb geschreven, achter ons komen te liggen.

Let wel, de seinen staan nog niet op groen, maar nieuwe fraaie technische plaatjes tekenen zich wel af. Ik zet de mogelijke positieve signalen op een rij:

Zo heeft de brede S&P500 een intraday low gevormd op 4.954,96 (bodem van 19 april), ruim boven het oude koersrecord van begin 2022 op 4.818,40.

De Dow Jones lijkt een hogere bodem te vormen rond 37.545,73 (van 19 april), ruim boven het niveau van het oude all-time high rond 36.945,60.

Bij de SOX-index, die het koersverloop van de grootste Amerikaanse halfgeleiderbedrijven volgt, lag de voormalige horde op 4.068,15. Nu zich rond 4.288 een fraaie hogere pullbackbodem lijkt te vormen, wordt het eerdere koopsignaal gevalideerd.

De Nasdaq Composite-index loopt uit de pas, vergeleken met de andere indices op Wall Street. Technisch heeft de technologiebeurs het all-time high van november 2021 rond 16.212,23 punten nog niet overtuigend gebroken.

Wall Street maakt katapult-bodems

De Amerikaanse aandelenmarkten liggen er technisch bezien prima bij. Het ontbreken van volledige pullbacks wordt nu mogelijk opgelost door fors hogere bodems, ruim boven de oude koersrecords.

Dergelijke hogere bodems, ver boven oude toppen kwalificeren we doorgaans als katapultbodems. Een katapultbodem suggereert dat beleggers niet het geduld hebben een grotere correctie af te wachten. Door hun gretigheid wordt de nieuwe pullbackbodem dan ruim boven de oude toppen gevormd. Een uitleg van de katapultbodem vindt u onderaan deze column.

De katapultbodem wordt voltooid indien de hoogste top van dit patroon breekt.

Deze keer bekijk ik de lange termijngrafieken van enkele Amerikaanse indices.

Het principe en het ontstaan van een succesvolle katapultbodem leg ik dus onderaan deze column uit.

Dow Jones vormt fraaie hogere bodem

De Dow Jones lijkt een hogere bodem te vormen rond 37.545,73 punten (van 19 april), ver boven het niveau van het oude all-time high rond 36.945,60 punten. Hiermee tekent zich een potentieel positief pullback scenario af, in de vorm van een katapultbodem (zie uitleg onderaan).

De katapultbodem wordt voltooid indien de hoogste top van dit patroon, rond 39.273,15.

Zolang de steun op 36.945,60 punten (bodem van 2 januari 2022) intact blijft, kijken we opwaarts.

De Dow had, nadat dat oude all-time high van 2 januari 2022 rond 36.945,60 punten werd gebroken, een lange termijn koopsignaal gegenereerd. De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een sterke technische conditie.

S&P 500 vormt perfecte pullback

De S&P 500-index heeft eind april een low gevormd op 4.954,96 punten, ruim boven het oude koersrecord van begin 2022 op 4.818,40 punten. Ook de S&P 500-index valideert hiermee het koopsignaal van begin dit jaar, te weten de doorbraak boven de oude top op 4.818,40 punten (van begin 2022).

Indien het laatste topje rond 5.265 breekt, wordt de katapultbodem voltooid.

De perfecte pullback, in de vorm van een katapultbodem (zie uitleg onderaan) valideert het buy the dips-scenario. De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een sterke technische conditie.

SOX index vormt katapultbodem

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste Amerikaanse halfgeleiderbedrijven volgt, ligt er technisch prima bij.

Thans stampt de SOX-index de steun van 4.288 punten (de bodem van 19 april) steeds meer aan. Deze bodem wordt ruim boven de voormalige weerstand op 4.068,15 punten (het all-time high van 7 januari 2022) gevormd. Hierdoor tekent zich een zeer sterke katapultbodem af (zie uitleg onderaan), die de springplank zal vormen voor de volgende sterke rally.

De katapultbodem wordt voltooid indien de hoogste top van dit patroon, rond 5.217, breekt.

De stijgende 200-dagenlijn van de SOX-index bevestigt een positieve technische conditie.

Nasdaq Composite moet nog doorbreken

De Nasdaq Composite-index doet duidelijk niet mee met de andere indices van Wall Street. Technisch is de horde rond 16.212,23 punten (all-time high van 26 november 2021) nog steeds niet overtuigend gebroken. Derhalve is van geldige uitbraak of koopsignaal nog geen sprake.

Overigens is de technische conditie van de Nasdaq Composite-index redelijk. Maar er is nog wel follow up nodig om een koopconditie te vestigen. De Nasdaq had in de daling van begin januari wel een mini-pullbackbodem gevormd boven de top van medio 2023 rond 14.446,55 punten.

Deze is gevolgd door de hogere bodem van eind april rond 15.222 punten. Deze ligt bovendien keurig boven het topje van eind december.

De stijgende 200-dagenlijn van de Nasdaq Composite signaleert eveneens een positieve technische conditie.

Alles bij elkaar sorteert de Nasdaq Composite voor op een opwaartse uitbraak en dus een nieuw koopsignaal.

Uitleg katapult-bodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally naar punt H. Na top H valt de koers terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 15% van de gevallen de koers wordt opgevangen ruim boven het uitbraakpunt (dus ver boven lijn A-B).

Indien bodem C ruim boven de voormalige weerstand A-B komt te liggen wijst dit op gretigheid onder beleggers. Deze hebben dus grote haast en wachten niet de volledige correctie naar de voormalige weerstand rond A-B af. Hierdoor wordt de dip opgevangen ruim boven het uitbraakpunt.

Doorgaans vormt een fors hogere bodem bij C een springplank voor de volgende sterke rally. Hoe verder bodem C boven de voormalige weerstand A-B komt af te liggen, des te groter wordt de volgende rally.

De katapultbodem wordt voltooid indien de hoogste top van dit patroon, punt H, breekt.

In feite zijn er drie koopmomenten op deze grafiek te herkennen:

Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal).

Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. Hoewel een katapultbodem altijd lastig te herkennen is.

Het derde koopmoment treedt op nadat ook top H wordt gebroken