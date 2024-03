Slotcall: ASML duwt AEX diep onder water, maar Besi ontspringt de dans

De AEX is de beursweek in mineur geëindigd. De index sloot 0,8% lager en moet een weekverlies van 1,2% incasseren. Ook de AMX deed een stapje terug.

Het was weer optie-expiratie. Dit veroorzaakt doorgaans extra deining, maar per saldo waren de koersuitslagen beperkt. Bank- en verzekeringsaandelen, zoals ABN Amro (+0,9%), ASR Nederland (+0,6%) en ING (+0,4%) liepen voorop. ASML (-2,6%) holde er hijgend achteraan, gevolgd door Philips (-2,4%) en ASMI (-1,3%).

Veel nieuws was er niet. Alleen Sif kwam met cijfers. Dit werd beloond met een koersstijging van 0,7%.

Sif ziet meer evenwicht in markt offshore wind

Dat dit geen gemakkelijke tijden zijn voor de offshore windmarkt, is al langer bekend. De stijgende marktrente, opgelopen materiaalprijzen en alle geopolitieke onrust zorgen voor flinke vertragingen bij de ontwikkeling van windmolenparken op zee. Daar heeft een bedrijf als Sif, dat monopiles maakt voor windturbines, last van.

De cijfers die Sif vanmorgen presenteerde kwamen overeen met de eigen verwachting. De aangepaste Ebitda nam in 2023 met 1% toe en de winst na belastingen steeg met 51,4%. Het concern verwerkte 192 kiloton staal: 14% meer dan het jaar ervoor.

Dit jaar wordt het naar verwachting een onsje minder. Sif verwacht dat de aangepaste Ebitda dit jaar met 17% zal dalen en de productie met 14%. Dat komt onder andere door de opstart van de nieuwe fabriek. In juli moeten de eerste monopiles de productiehal verlaten, maar pas in januari 2025 zal de fabriek naar verwachting op volle kracht draaien.

Dat is nodig ook, want ondanks de huidige tegenslagen zal windenergie naar verwachting een belangrijke rol blijven spelen in de energietransitie.

... en gaat zich toeleggen op 'groen staal'

De achilleshiel van Sif is dat het bedrijf volledig afhankelijk is van één product. Om die kwetsbaarheid te verminderen, wil Sif zich ook gaan toeleggen op het recyclen van schroot van de ontmanteling van windturbines, ofwel groen staal. Dat is zeker op termijn een groeimarkt. Biedt dit alles voldoende potentieel om het aandeel in portefeuille te nemen? Het oordeel van analist Peter Schutte vindt u hier.

Sif houdt vertrouwen in de toekomst https://t.co/AEc4wM7goU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 15, 2024

Wall Street voor derde dag op rij op verlies

Wall Street staat voor de derde dag op rij op verlies. Dit wordt toegeschreven aan de inflatiecijfers van afgelopen week, die erop duiden dat een renteverlaging door Federal Reserve er op korte termijn waarschijnlijk niet in zit. De Fed wil een duidelijk signaal hebben dat de inflatie overtuigend op de terugweg is. Hiervoor is het wachten op de PCE-inflatie (het cijfer waar de Fed vooral naar kijkt) en dat komt pas eind deze maand, ná het eerstvolgende rentebesluit van woensdag.

Vandaag werd bekend dat de importprijzen afgelopen maand met 0,3% waren gestegen, na een stijging van 0,8% een maand eerder. Dit cijfer was geen verrassing. Dat was eerder deze week wel ander. Donderdag bleken dat de producentenprijzen veel harder waren opgelopen dan verwacht (met 0,6% op maandbasis, tegen 0,3% de maand ervoor en een verwachte stijging van 0,3%).

Ook de inflatie van dinsdag pakte hoger uit dan verwacht. In plaats van een pas op de plaats liep de inflatie op, van 3,1% naar 3,2% op jaarbasis. De kerninflatie (zonder de prijzen van voedingsmiddelen en energie) daalde licht van 3,9% naar 3,8%, maar de hoop was dat dit verder zou afnemen naar 3,7%. Dit alles zette Wall Street aan het einde van de week onder druk.

De overige macrocijfers van vandaag gaven een gemengd beeld. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten (gemeten door de Universiteit van Michigan) was verder gedaald. En de Empire State-index (die het vertrouwen van industriële ondernemers in de regio New York weergeeft) was verder verslechterd dan verwacht. Maar de industriële productie was juist tegen de verwachting in licht gestegen.

Adobe koerst ruim 14% lager na de cijfers. De omzet steeg, maar de winst daalde en de outlook stelde wat teleur.

Lange rentes deze week fors opgelopen

De tienjaarsrentes zaten deze week in de lift door het vooruitzicht dat de rente in de VS nog weleens langer hoog zou kunnen blijven dan we eerder dachten. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert 4,30% en dat is 23 basispunten hoger dan aan het begin van deze week. De Nederlandse tienjaarsrente is de afgelopen vijf handelsdagen met 15 basispunten opgelopen naar 2,68%.

De brede markt

De AEX eindigde 0,8% lager. Daarmee doen we het slechter dan de ons omringende beurzen: de Bel20 (-0,2%), CAC40 (+0,04%) en DAX40 (-0,08%). Dit komt waarschijnlijk door de hoge weging van ASML

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 14,20.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones -0,7%, S&P500 -0,6% en Nasdaq -1,2%

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0885 dollar.

Goud koerst ietsje lager op $2.157,79 per troy ounce.

De bitcoin gaat naar de kelder en staat 4,7% lager op $68.173,28. Daarmee staat de koers weer rond hetzelfde niveau als een week geleden.

De olieprijzen doen niet veel. De koers van Brent staat 0,1% hoger en WTI koerst 0,01% lager. Op weekbasis zijn ze met 3 tot 4% gestegen.

Verder op het Damrak

Pharming herstelt wat, ASML trekt de AEX omlaag

Basic-Fit (+0,3%) krabbelt ietsje overeind, maar dat kan de koersval van bijna 16% van donderdag na cijfers niet goed maken.

(+0,3%) krabbelt ietsje overeind, maar dat kan de koersval van bijna 16% van donderdag na cijfers niet goed maken. Het herstel van Pharming (+3,9%) na het koersverlies van 5% is substantiëler.

(+3,9%) na het koersverlies van 5% is substantiëler. Sif zat voorafgaand aan de cijferpublicatie al aan de lift en won vandaag nog eens 0,7%.

zat voorafgaand aan de cijferpublicatie al aan de lift en won vandaag nog eens 0,7%. Ebusco mag 12 elektrische bussen afleveren in Zwitserland, maar ziet de koers met 1,7% dalen.



Onward Medical (+1,8%) presenteerde diverse plannen voor 2024. Het bedrijf wil onder andere in het vierde kwartaal van 2024 de onderzoektherapie voor de armfuncties in VS lanceren

(+1,8%) presenteerde diverse plannen voor 2024. Het bedrijf wil onder andere in het vierde kwartaal van 2024 de onderzoektherapie voor de armfuncties in VS lanceren Voor de verandering eens géén grote koersuitslagenbij Vivoryon Therapeutics , dat vandaag twee commissarissen zag vertrekken. De koers steeg met 0,9%. Het biotechbedrijf kwam onlangs in problemen na tegenvallende testresultaten bij een kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

, dat vandaag twee commissarissen zag vertrekken. De koers steeg met 0,9%. Het biotechbedrijf kwam onlangs in problemen na tegenvallende testresultaten bij een kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer. De koers van Shell (+0,3%) doet niet veel op een adviesverlaging van UBS

(+0,3%) doet niet veel op een adviesverlaging van UBS Ahold Delhaize sloot 0,5% lager nadat het door ING van de kooplijst is geveegd

Chippers beleefden beroerde week

Chipaandelen hebben per saldo een zeer beroerde week achter de rug. Indexzwaargewicht ASML moest maar liefst 7,1% prijsgeven, Besi verloor 5,3% en ASMI ging er 4,2% op achteruit.

De grootste verliezer was Basic-Fit, dat maar liefst 15,8% van de beurswaarde zag ontvangen na de cijferpresentatie.

Bank- en verzekeringsaandelen waren juist in trek, met winst voor ING, ABN Amro en NN Group. Ook grondstoffengerelateerde aandelen vonden gretig aftrek. Shell won 2,6%, Arcelor Mittal kreeg er 1,4% bij en Aperam zelfs 4,2%.

Adviezen: adviesverlagingen Shell en Ahold Delhaize

UBS voert Shell van kooplijst af en Ahold Delhaize wordt van het boodschappenlijstje van ING geschrapt:

Ahold Delhaize: naar €29 van €32,50 en advies omlaag van kopen naar houden - ING

ING: naar €13,40 van €12,50 en houden - Barclays

Shell: advies omlaag van kopen naar houden - UBS

Basic-Fit: naar €32 van €33 en kopen - KBC Securities

ArcelorMittal: naar €31 van €27 en kopen - Deutsche Bank

IEX BeleggersPodcast over rente, inflatie, bitcoin en Besi

Een speciale aflevering van de IEX BeleggersPodcast van deze week, nieman minder dan monetair econoom en columnist Edin Mujagic is te gast. Als erkend Fed- en ECB-watcher slaat hij geen speech van Jerome Powell of Christine Lagarde over, en hij heeft een opvallende mening over wat we van hen nog kunnen verwachten dit jaar. Ook IEX-analist Martin Crum is van de partij.

Onderwerpen die aan bod komen: de moeizame strijd tegen inflatie (en het Hilbert van der Duim-syndroom), de impact van rente, de Central Bank Digital Currency, de vooruitzichten voor bitcoin en wat is er nu precies gebeurd met Besi?

IEX BeleggersPodcast met econoom Edin Mujagic en analist Martin Crum: Lagere rente dit jaar is helemaal nog geen gelopen race - https://t.co/t1ZeNr9kk7 via @IEXnl — IEX.nl (@IEXnl) March 15, 2024

Agenda maandag: inflatie eurozone

Maandagnacht wordt de Chinese industriële productie bekend gemaakt. De Chinese economie komt nog neit zo lekker op stoom sinds de lockdowns zijn beëindigd, maar de industriële productie over december bood hoop. Er was sprake van een groeiversnelling: de productie steeg met 6,8% op jaarbasis, terwijl dat nog 6,6% in november. Het lag ook boven de verwachting van +6,6% economen en was de sterkste groei in twee jaar. Maandag blijkt of die trend doorzet.

Verder zou de definitieve inflatie in de eurozone over februari de markten weleens in beweging kunnen zetten. Het voorlopige cijfer duidde op een afkoeling van de inflatie van 2,8% in januari naar 2,6% de maand erna. Wordt dit cijfer bevestigd of aangepast?

Zoals u kunt zien is de inflatie flink geslonken, maar de door de ECB gewenste 2% is nog niet in beeld.

Hier ziet u de volledige agenda van maandag:

04:00 uur Chi detailhandelsverkopen jan-feb

04:00 uur Chi industriële productie jan-feb

11:00 uur EU inflatie februari (def)

11:00 uur EU handelsbalans jan

15:00 uur VS vertrouwen huizenbouwers maart

... en highlights rest van de week

De daarop volgende dagen staan vooral in het teken van rentebesluiten. De centrale bank van Japan trapt dinsdag af. Woensdag is het de beurt aan de Federal Reserve en donderdag volgt Bank of England.

Het aantal bedrijven dat met cijfers komt droogt langzaam op. We kunnen ons onder andere verheugen op de resultaten van Avantium, Eurocommercial Properties, Nike, FedEx en Micron Technology.

En dan nog dit:

Na lege flats straks ook zombiefabrieken?

Analysts are predicting the emergence of hundreds of zombie factories over the next decade in the Chinese car market as the rapid switch to electric vehicles has stalled sales of internal combustion engine cars https://t.co/A1pJ2OTsHo pic.twitter.com/EkzdTMIgWi — Financial Times (@FT) March 15, 2024

Wordt Zuid-Korea het nieuwe Japan?

De Zuid-Koreaanse beurs wordt geplaagd door een hardnekkige discount. Robeco heeft echter goede hoop dat die verdwijnt als het kernprobleem wordt aangepakt: te weinig inkomsten uit aandelen.https://t.co/dOKFO1VLQu pic.twitter.com/c8RhayGOq4 — IEXProfs (@IEXProfs) March 15, 2024

Oei

The western world has a growth problem. The primary culprit? Lacklustre productivity https://t.co/flgzhGZP2M pic.twitter.com/5hVkeCZBi0 — Financial Times (@FT) March 15, 2024

Aftellen tot het einde van de negatieve rentes in Japan

Flinke loonstijgingen in Japan.

5,28%.

De Bank of Japan zal daarom de rente gaan verhogen. Als het niet komende week is (19/03), dan de meeting daarop (26/04). pic.twitter.com/dJxZaTohLC — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 15, 2024

Slecht nieuws is goed nieuws

???? #ECB’s Vujcic Says Weaker Economy Could Boost Pace of Rate Cuts - Bloomberg https://t.co/bHmxWOm7gY pic.twitter.com/c2dItG80Pa — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) March 15, 2024



IEX Beleggersdag: meldt u aan en ontmet CEO's van Unilever en TKH

Vrijdag 28 juni is het zover: de IEX Beleggersdag 2024 in theater Spant in Bussum! Een dag waarop u als lezer van IEX volop kennis en inspiratie kunt opdoen voor interessante beleggingskansen.



Het belooft een mooie en inspirerende dag te worden! We zijn nog bezig om het programma verder vorm te geven, maar de line-up ziet er alvast veelbelovend uit. Niemand minder dan Hein Schumacher, CEO van Unilever, maakt zijn opwachting. Ook Alexander van der Lof, topman van TKH zal het podium betreden. Diverse beleggingsexperts, onder wie Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk, zullen u voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen.

De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder.

De kaartverkoop is deze week van start gegaan. Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.

Dat was het voor nu. Ik wens u een gezellig weekend toe!