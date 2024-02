AEX opent vlak tot licht hoger in afwachting van cijfers Nvidia

Beleggers lijken zich aan de zijlijn te positioneren, in afwachting van cijfers van Nvidia, na sluiting van Wall Street. De futures wijzen op een vlakke tot licht hogere opening na het verlies van dinsdag.

Alle ballen zijn vandaag gericht op Nvidia, dat pas laat vanavond de boeken opent. Ook verwerken beleggers de cijfers van drie bedrijven, die zojuist doorkwamen met hun cijfers: Wolters Kluwer, JDE Peet's en het Belgische zorgvastgoedbedrijf Aedifica.

Cijfers JDE Peet's

JDE Peet’s zag de omzet in de tweede helft van 2023 versnellen en de winstdruk afnemen. In de tweede jaarhelft steeg de omzet met 4,3% en over heel 2023 met 3,9%. Dat is iets beter dan analisten hadden verwacht. Voor 2024 mikt het koffiebedrijf op een organische groei die aan de onderkant uitkomt van de middellangetermijndoelstelling van 3 tot 5%.

Het bedrijf liep afgelopen jaar zware averij op door de situatie in Rusland en moest afgelopen zomer al de verwachtingen neerwaarts bijstellen.

De cijferpresentatie kunt u straks onder het genot van een kop koffie live bijwonen via deze link.

Cijfers Wolters Kluwer

Wolters Kluwer kwam zojuist ook over de brug. Ook daar is sprake van groei:

En de groei zet komend jaar naar verwachting door:

Het databedrijf heeft het aandeleninkoopprogramma van €1 miljard afgerond en zal dit jaar op dezelfde voet doorgaan. De eerste €100 miljoen hiervan is al binnen.

Cijfers Aedifica

Aedifica behaalde in 2023 een hogere EPRA-winst per aandeel van €5,02 en overtrof hiermee de verwachtingen. De huurinkomsten stegen met 15%, dankzij de oplevering van projecten en indexering van huren. Ook kreeg het zorgvastgoedbedrijf een eenmalige belastingteruggave van €9 miljoen, als gevolg van het verkrijgen van het FBI-regime in Nederland voor de jaren 2016 tot en met 2021.

UMG koopt en Fastned haalt op

Gisteravond waren er nog twee nieuwtjes. Universal Music Group (UMG) nam een belang van 25,8% in Chord Music Partners, dat de muziekrechten bezit van onder andere David Guetta, ZZ Top, John Legend en The Weeknd. De resterende aandelen blijven in handen van Dundee Partners. Private-equitybedrijf KKR stapt uit.

Fastned meldde dat de vorige maand reeds aangekondigde uitgifte van nieuwe obligaties meer dan €24 miljoen hebben opgebracht. De exploitant van snellaadstations kan het geld goed gebruiken voor verdere expansie. In oktober ging Fastned ook al met de pet rond. Toen haalde het ruim €30 miljoen op tegen dezelfde couponrente van 6%.

Het belangrijkste nieuws van vandaag kunnen we pas na sluiting van de beurs verwachten. Dan hebben we het natuurlijk over de cijfers van AMG, de notulen van de laatste vergadering van de Fed en vooral de cijfers van Nvidia. Verderop gaan we daar nader op in.

Azië toont twee gezichten

De Aziatische beurzen toonden vannacht, zoals wel vaker, twee gezichten. De Japanse Nikkei 225 is voor de derde handelssessie op rij gedaald. Wat ook niet hielp was dat het ondernemersvertrouwen van Japanse producenten, gemeten door Tankan, onder het nulpunt daalde. Dat is sinds april vorig jaar niet voorgekomen. Toch ziet technisch analist Royce Tostrams nog geen reden tot zorg. De Japanse beurs kan nóg verder knallen en zelfs in waarde verdubbelen, schrijft hij in zijn column van vandaag.

Ook in Zuid-Korea kleurden de koersenborden rood. De Chinese beurzen daarentegen kropen verder uit het dal. Het optimisme werd gevoed door beter dan verwachte consumentenbestedingen tijdens de feestweek vanwege het Chinese nieuwjaar en een forser dan verwachte renteverlaging op vijfjarige leningen door de Chinese centrale bank. Verder kondigden de autoriteiten maatregel nummer zoveel aan om de malaise op de beurs tegen te gaan. Ditmaal richten ze het vizier op de zogenoemde quantfondsen.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.30 uur:

Nikkei 225: -0,2%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +1,8%

Hang Seng (Hongkong): +1,2%

Kospi (Zuid-Korea): -0,2%

Chinese techreuzen lagen er goed bij. Elders was er wel koersdruk, en dan met name in de chipsector:

Alibaba: +1,5%

Baidu: +2,4%.

Prosus-deelneming Tencent: +2,1%

TSMC (dat levert aan Nvidia): -0,9%

Samsung -0,3%.

Rode koersenborden op Wall Street in afwachting van Nvidia

Na een extra lang weekend, vanwege President's Day, begon Wall Street met enig chagrijn aan de beursweek. De Dow Jones eindigde 0,17% lager, de S&P 500 daalde met 0,6% en techindex Nasdaq moest 0,92% prijsgeven.

Het lijkt erop dat de hoge koersen van met name techaandelen beleggers nerveus hebben gemaakt. Is het niet allemaal te hard gegaan? Dit speelde waarschijnlijk ook bij Nvidia, dat vanavond na sluiting van Wall Street de boeken opent, maar in aanloop daar naartoe 4,3% van de beurswaarde zag verdampen. In de nabeurshandel ging er nog eens bijna 2% af.

De cijfers van Walmart werden wel met gejuich ontvangen. De supermarktketen wist de verwachtingen te overtreffen, verhoogde het dividend met 9,2% én kondigde de overname van smart-tv-maker Vizio aan (die de groei in reclameactiviteiten moet versnellen). De koers steeg met 2,3%.

Er waren weinig macro-economische cijfers die richting konden geven. De zogeheten leading indicators waren in januari verder gedaald.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een vlakke opening.

Een gemengd beeld in Azië vannacht: winst in China, verlies in Japan en Zuid-Korea

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt wat op, naar 15,42, al is dat nog geen reden voor paniek.

De euro komt nauwelijks van zijn plek en noteert 1,0730 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente maakt een pas op de plaats en noteert 2,64%. Ook de Amerikaanse is niet vooruit te branden: deze doet 4,27%.

De goudprijs staat 0,4% hoger op $2.031,92 per troy ounce.

De olieprijzen gaan naar beneden, waarbij het vooral bij Brent-olie uit de Noordzee hard gaat. Een vat WTI kost nu $77,14 en een vat Brent kunt u in uw garage zetten voor $81,58.

De bitcoin zit weer in de lift naar beneden: 0,3% eraf op $51.845,90. Om een en ander in perspectief te plaatsen: de totale marktkapitalisatie van alle cryptomunten die er wereldwijd in omloop zijn bedraagt circa $2,08 biljoen, terwijl Nvidia in zijn eentje $1,7 biljoen doet.

De AEX opent naar verwachting 0,2% hoger.

Adviezen

DSM Firmenich wordt getrakteerd op twee flinke koersdoelverhogingen:

DSM Firmenich: naar €96 van €88, maar advies blijft houden - Morgan Stanley

DSM Firmenich: naar €110 van €95, maar advies blijft houden - HSBC

Aperam: naar €30 van €31, advies blijft houden - Morgan Stanley

De agenda: Let op AMG en Nvidia en Fed-notulen

De cijfers van Wolters Kluwer, JDE Peet's en Aedifica heeft u al gezien. Nabeurs volgt AMG. Wie in dit aandeel belegt, is voor het rendement grotendeels afhankelijk van de nogal volatiele lithium- en vanadiumprijzen. Dat kan soms in uw voordeel uitpakken en soms in uw nadeel. Bij de Q4-cijfers die om 18.00 worden gepubliceerd, is waarschijnlijk sprake van het tweede. "Lithiumprijs zet AMG onder druk", waarschuwde Ivo Breukink van de IEX Beleggersdesk onlangs.

Analisten verwachten dat de jaaromzet van AMG afgelopen jaar gelijk is gebleven ten opzichte van het jaar ervoor, en uitkomt op circa $1,63 miljard. De Ebitda is volgens de consensus gedaald naar $322,48 miljoen (tegen $386,66 miljoen in Q4 van 2022). Dat is iets optimistischer dan de in november al neerwaarts bijgestelde raming van AMG zelf, van $320 miljoen.

Het volgende richtpunt betreft de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, u weet wel, toen de rente op hetzelfde niveau bleef. In de toelichting op dit rentebesluit liet Fed-voorzitter Jerome Powell er geen misverstand over bestaan dat de Fed meer vertrouwen nodig heeft dat de inflatie echt duurzaam naar de gewenste 2% beweegt, voordat een renteverlaging aan de orde is. Misschien scheppen de notulen iets meer duidelijkheid over de vraag wanneer de rente dan wél omlaag kan.

Maakt Nvidia de hooggespannen verwachtingen waar?

Zet u vooral ook de wekker om 22:00 uur. Dan vertelt Magnificent Seven-component Nvidia hoe het afgelopen kwartaal is verlopen: hét event van deze beursweek. Nvidia groeide vorige week uit tot het op twee na grootste bedrijf ter wereld qua marktomvang, na Apple en Microsoft.

De verwachtingen zijn hoog gespannen. Hoewel de koers in de afgelopen anderhalf jaar maar liefst vijf keer over de kop is gegaan, krijgt het aandeel momenteel nog altijd van 19 analisten (van de 55 die Nvidia volgen) een strong buy-advies en van 32 analisten een buy-advies. Slechts vier beursvorsers geven een hold-advies. De meeste marktkenners zien dus nog opwaarts potentieel.

Dat zal van de resultaten moeten komen. Factset meldde dat de kwartaalomzet volgens voorspellingen van analisten is uitgekomen op $20,4 miljard: ruim drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar en circa 12% meer dan in Q3. Voor de winst per aandeel moet u rekenen op zo'n $4,59, tegen $0,57 een jaar eerder en $3,71 vorig kwartaal.

Minstens zo belangrijk is natuurlijk de prognose, want beleggers kijken niet in de achteruitkijkspiegel, maar vooruit. Hoe lang kan Nvidia nog zulke fraaie groeicijfers overhandigen? Hiervoor is het bedrijf uiteraard ook sterk afhankelijk van andere techbedrijven. Voor dit kwartaal rekenen analisten op een omzettoename van 208% tot $2,1 miljard en een winst per aandeel van $5.

Zulke hooggespannen verwachtingen maken het aandeel kwetsbaar voor een correctie als de cijfers of prognose tegenvallen. Aan de andere kant stond de koers in aanloop naar de cijfers toe wat onder druk. Bovendien hebben veel analisten in de laatste dagen voor de cijferpublicatie hun taxaties opwaarts bijgesteld, en dat is vaak een gunstig teken.

Hierbij voor de volledigheid de agenda voor de rest van de dag:

13:00 VS, hypotheekaanvragen - wekelijks

16:00 EU, consumentenvertrouwen, februari (voorlopig)

18:00 AMG, Q4-cijfers

20:00 VS, Federal Reserve, notulen

22:00 Nvidia, Q4-cijfers

22:00 Rivian, Q4-cijfers

En dan nog dit

Het Trump- en Biden-effect? Bij Democraten zit u goed met tech- en mediabedrijven. Bij de Republikeinen met olie en vrachtwagens.

Riemen vast voor Nvidia

#Nvidia options signal nearly $200bn swing after earnings. Prices for short-term calls and puts imply a 10.6% move in the chipmaker’s shares on Thur.https://t.co/NTGcRBcFkU pic.twitter.com/NOJFFRrUPe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 20, 2024

Hierom is China in de ogen van velen 'uninvestable'

Only in #China!

‘New quant funds will be required to report their investment strategies to regulators before they begin trading,’ In other words, only if you push stocks up, you are allowed to trade ??

Obviously, this is not helping the ‘Is China investable’ case. pic.twitter.com/AzGIUnKOad — jeroen blokland (@jsblokland) February 21, 2024

Gloort er hoop voor vastgoedbeleggers?

Beursgenoteerd vastgoed heeft een aantal bewogen jaren met dalende koersen en oplopende discounts. Volgens PGIM Real Estate zijn er inmiddels mooie kansen. Zelfs voor winkelcentra en kantoren gloort er hoop.https://t.co/OuKgdW1dFu pic.twitter.com/JWAMOycQAP — IEXProfs (@IEXProfs) February 20, 2024

Veel succes vandaag!